Diretta Colonia Lipsia/ Streaming video e tv: posticipo di lusso per la 29^ giornata

Colonia Lipsia, in diretta dal RheinEnergie Stadion di Colonia, è la partita in programma oggi, lunedì 1 giugno 2020: fischio d’inizio previsto alle ore 20.30. E’ dunque con questo speciale posticipo del lunedì sera che si chiude un’appassionate quanto pure durissima 29^ giornata del campionato della Bundesliga, il primo a ripartire dopo lo stop imposto per l’emergenza coronavirus agli inizi di marzo. Per chiudere in bellezza ecco dunque la diretta tra Colonia e Lipsia, match che vedrà in campo due formazioni con obbiettivi ben differenti per questo finale di stagione, ma che pure entrambe hanno vissuto un rientro in campo affatto soddisfacente dopo appena tre match vissuti. Ecco infatti che i tori, pur venendo dalla vittoria con il Mainz, certo rimangono fuori dai giochi per quanto riguarda lo scudetto: pure i caproni possono dire abbia ai sogni di Europa, specie dopo l’ultimo KO rimediato fuori casa contro l’Hoffenheim, a seguito poi di una prestazione affatto esaltante. Ci attende dunque una sfida ben speciale ma di difficile lettura: e che ovviamente verrà disputata a porte chiuse, come tutti gli altri match del turno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta Colonia Lipsia, prevista alle ore 20.30 sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma Sky: appuntamento ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (203). Confermata anche la diretta streaming video della partita tramite il noto servizio Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI COLONIA LIPSIA

Benché entrambi gli spogliatoi approdino al turno con sulle gambe un duro turno infrasettimanale, pure per le probabili formazioni di Colonia Lipsia, sia Gisdol che Nagelsmann dovrebbero puntare sui propri titolari fissi, con l’intenzione di tornar presto a vincere in questa seconda parte della stagione. Ecco che allora per l’11 dei Caproni Gisdol dovrebbe confermare il 4-2-3-1 come modulo di partenza con Cordoba ancora titolare in prima punta e alle spalle del bomber Kainz, Uth e Jakobs. Dovrebbe poi toccare alla coppia composta da Skhiri e Hector coprire la mediana, mentre Ehizibue, Mere, Leistner e Schmitz saranno i titolari in difesa: di certo mancherà poi Bornauw, squalificato dopo la partita contro l’Hoffenheim. Per lo schieramento dei tori pure Nagelsmann dovrebbe dare seguo al classico 4-2-3-1, che vedrà Schick, in rete contro l’Herta solo pochi giorni fa, in prima punta e in compagnia di Werner e Nkunku ai lati e di Olmo sulla trequarti. Toccherà dunque a Sabitzer e Laimer agire in mediana nelle in difesa le maglie del Colonia saranno già consegnate a Mukiele, Klostermann, Upamecano e Angelino: daranno forfait invece Puolsen per infortunio e Halstenberg per squalifica.

QUOTE E PRONOSTICO

Difficile alla vigilia del match fissare un pronostico certo, ma pure se si guarda alla classifica, ecco che per la diretta tra Colonia e Lipsia, i favoriti oggi potrebbero essere proprio gli ospiti. Se poi guardiamo alle quote fissate dalla Snai per l’1×2 ecco che il successo dei padroni di casa oggi è stato dato a 5.25, contro il più basso 1.55 assegnato alla vittoria ospite: il pareggio vale invece 4.50.



