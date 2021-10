Diretta/ Como Alessandria streaming video tv: scontro per la salvezza (Serie B)

DIRETTA COMO ALESSANDRIA: SCONTRO DIRETTO!

Como Alessandria, in diretta dallo stadio Giuseppe Sinigaglia sabato 16 ottobre alle ore 18:30, andrà in scena come gara valevole per l’ottava giornata di andata del campionato di Serie B. Sfida tra due neopromosse, le quali puntano alla permanenza nel campionato cadetto. Il Como punta a dar seguito al momento positivo che sta vivendo, infatti la formazione allenata da Gattuso ha centrato la prima vittoria in campionato, battendo il Brescia, in quello che è stato sicuramente il risultato più a sorpresa dello scorso turno.

Discorso simile per l’Alessandria che dopo aver pagato lo scotto della neopromossa, nella scorsa giornata ha conseguito il primo successo in Serie B, vincendo di misura sul Cosenza. Dopo 5 sconfitte nelle prime 5 giornate, l’allenatore Moreno Longo sembra aver trovato la giusta quadratura e proverà a dar seguito al periodo positivo che va avanti da due giornate. Sarà quindi uno scontro diretto al Giuseppe Sinigaglia, con i punti che varranno oro in chiave salvezza. Gli ultimi due precedenti sorridono al Como, uscito vincente da entrambe le sfide nello scorso campionato di Serie C. L’Alessandria non batte i lombardi dal 2016, quando si imposero con il risultato di 2-0.

DIRETTA COMO ALESSANDRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Como Alessandria sarà garantita dalla televisione satellitare Sky Sport per gli abbonati al pacchetto Calcio. Di conseguenza sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming video sul servizio dedicato Sky Go. Inoltre quest’anno il campionato di Serie B è disponibile in diretta streaming anche agli abbonati alle piattaforme digitali DAZN ed Helbitz. Per seguire le partite in streaming video è necessario disporre di una connessione a internet e utilizzare apparecchi mobili come smartphone, tablet e PC. In alternativa, è possibile accedere al servizio anche tramite Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI DI COMO ALESSANDRIA

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni di Como Alessandria. L’allenatore dei lombardi, Giacomo Gattuso dovrebbe confermare la formazione che ha battuto il Brescia. Come modulo verrebbe riproposto il 4-4-2, con Gori tra i pali, difesa che dovrebbe vedere impegnati sulle fasce Vignali e Cagnano, con Scaglia e Varnier al centro. La linea di centrocampo dovrebbe essere composta da Iovine e Parigini sugli esterni e Bellomo e Arrigoni in mezzo. In attacco tandem La Gumina-Cerri.

Moreno Longo sembra aver trovato la giusta quadra per l’Alessandria con il modulo 3-5-2. In porta dovrebbe essere riproposto Pisseri, trio difensivo composto da Parodi, Di Gennaro e Prestia. I quinti di centrocampo sarebbero Mustacchio e Lunetta, con al centro Chiarello, Casarini e Palazzi. La coppia d’attacco dovrebbe essere formata ancora da Marconi e Palombi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla partita Como Alessandria, ecco le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Sembrano favoriti i padroni di casa, infatti la vittoria del Como, abbinato al segno 1 è quotata a 2,05. Non sarebbe però da escludere un eventuale pareggio, il segno X è proposto a 3,15. Sembra invece poco probabile la vittoria esterna dell’Alessandria, con il segno 2 quotato a 3,90.



