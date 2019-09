Diretta Como Arezzo/ Streaming video e tv: possibile riscatto per due (Serie C)

Como Arezzo, che sarà diretta dal signor Davide Moriconi e si gioca mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 18.30 presso lo stadio Sinigaglia, sarà una sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie C 2019-2020, che si disputerà in turno infrasettimanale. Dopo due sconfitte consecutive, i lariani sono riusciti a rialzare la testa ottenendo un prezioso pareggio esterno sul campo della Pistoiese, assestando a metà classifica nel girone A di Serie C la formazione azzurra. Comunque una buona partenza per la matricola lariana, il Como in questi ultimi anni ha vissuto continui alti e bassi dovuti anche ai fallimenti societari e l’obiettivo è innanzitutto consolidarsi una volta per tutte tra i professionisti. L’Arezzo invece, partito con buone ambizioni a inizio stagione, è ormai in piena crisi dopo il doppio ko interno subito contro la Juventus U23 nel recupero della settimana scorsa e contro l’Albinoleffe domenica scorsa. Terza sconfitta nelle ultime quattro partite per gli amaranto e quattro punti in classifica per l’Arezzo che dovrà cambiare passo, a secco di vittorie ormai dalla prima giornata di campionato, quando l’avventura dei toscani era partita con un convincente successo per 3-1 contro il Lecco.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà diretta tv di Como Arezzo, mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 18.30. La partita non sarà trasmessa né in chiaro né a pagamento sui canali dell’offerta del digitale terrestre o del satellite. Ci sarà però la possibilità di seguire l’esclusiva in diretta streaming video via internet offera da Elevesports ai suoi abbonati, che potranno collegarsi tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, oppure tramite pc direttamente sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI COMO AREZZO

Le probabili formazioni di Como Arezzo, mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 18.30 presso lo stadio Sinigaglia di Como, sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie C. I lariani padroni di casa saranno schierati con un 3-5-2 dal tecnico Banchini con: Facchin; Crescenzi, Toninelli, Solini; Iovine, Raggiogaribaldi, Bellemo, H’Maidat, Loreto; Gabrielloni, Ganz. Risponderà l’Arezzo allenato da Daniele Di Donato con questo undici titolare schierato con un 4-3-3: Pissardo; Mosti, Nolan, Baldan, Luciani; Foglia, Volpicelli, Benucci, Belloni, Gori, Rolando.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Como e Arezzo, secondo l’agenzia Snai favore del pronostico per i lariani contro i toscani. La vittoria in casa viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio offerto a una quota di 2.95, mentre la vittoria in trasferta viene quotata 3.30. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso del match, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.30, l’under 2.5 a una quota di 1.55.



