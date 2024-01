Diretta/ Como Ascoli streaming video tv: biancoblu a gonfie vele (Serie B, oggi 27 gennaio 2024)

DIRETTA COMO ASCOLI, BIANCONERI ABBONATI AL PAREGGIO

La diretta Como Ascoli, in programma sabato 27 gennaio alle ore 14:00, racconta della 22esima giornata di Serie B. I biancoblu stanno vivendo un periodo di forma strepitoso con quattro partite consecutive senza sconfitta. La striscia è ancora aperta ed è iniziata col 3-3 con il Palermo, proseguendo con le vittorie contro Cosenza e Como fino al recente pareggio in casa della Reggiana firmato Gabrielloni e Cutrone che avevano ribaltato Gondo.

Diretta/ Ascoli Bari (risultato finale 2-2): Mendes salva i bianconeri!

L’Ascoli per ora è in un fase di pareggite. Nella sfida contro il Bari, conclusa con due gol a testa, i bianconeri hanno messo a referto il terzo segno X consecutivo dopo quelli contro Cittadella e Parma. Punti che hanno portato l’Ascoli un po’ di respiro, anche se il diciottesimo posto a -4 dalla salvezza comincia a farsi molto scomodo.

Video/ Reggiana Como (2-2) gol e highlights: Girma la riprende! (20 gennaio 2024)

COMO ASCOLI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Como Ascoli sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN. Per l’emittente televisiva sarà necessario abbonarsi al pacchetto Calcio mentre per il servizio streaming esiste un unico abbonamento per fruire di tutti i servizi.

La diretta streaming Como Ascoli sarà dunque visibile sia su Sky Go su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc e tablet. Lo stesso vale per l’applicazione di DAZN che però oltre ai precedenti modi di fruizione si aggiunge anche la console di gioco.

COMO ASCOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Como Ascoli vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-1-2. Semper tra i pali, difesa formata da Curto, Odenthal e Barba. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Blanco, Abildgaard, Bellemo, Sala e infine Da Cunha da trequartista. Confermatissimo il duo Gabrielloni-Cutrone in avanti.

Diretta/ Reggiana Como (risultato finale 2-2): pareggia Girma! (Serie B, 20 gennaio 2024)

L’Ascoli risponde con 3-5-2 come modulo di partenza. In porta Viviano, terzetto arretrato con Botteghin, Bellusci e Vaisanen. Anche in questo caso folto centrocampo con Falzerano, Valzania, Di Tacchio, Giovane e Celia sul lato mancino. In avanti sembra favorita la coppia Rodriguez-Mendes.

COMO ASCOLI, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Como Ascoli danno favorita la squadra di casa a 1.73. Secondo bet365, il segno X del pareggio è offerto a 3.75 mentre il 2 fisso è a cinque volte la posta in palio.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nella partita, è quotato a 2.15 mentre l’Under a 1.67, più agevole secondo i bookmakers. Anche il No Gol, alla stessa quota dell’Under, parte favorito sull’Over a 2.10.

© RIPRODUZIONE RISERVATA