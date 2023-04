DIRETTA COMO GENOA/ Video streaming tv: all’andata ci fu un pareggio

DIRETTA COMO GENOA: TESTA A TESTA

Poco tempo all’inizio della diretta Como Genoa valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B. Prima di tuffarci nelle emozioni della sfida andiamo a vedere i precedenti tra le due squadre: allo stadio “Sinigaglia” di Como sono solo due gli incroci tra lariani e liguri. La prima volta (3 febbraio 2002) i padroni di casa si imposero 2-1 nella ventiduesima giornata del campionato cadetto mentre il 29 maggio 2004 ci fu la vittoria ospite per 3-1 nell’ultimo turno di Serie B.

Allargando il tiro alle partite disputate in Liguria, invece, si registrano altre tre sfide: vittoria dei padroni di casa il 9 settembre 2001, successo bianco-azzurro il 6 gennaio 2004 e, infine, pareggio 1-1 lo scorso 13 novembre 2022 con le reti realizzate da Coda su calcio di rigore e Cerri nel finale di gara. (Giulio Halasz)

DIRETTA COMO GENOA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Como Genoa sarà disponibile su Sky Sport 251, appuntamento riservato agli abbonati al pacchetto Calcio della televisione satellitare Sky, con l’alternativa della diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Ovviamente sappiamo bene che tutta la Serie B è fornita dalla piattaforma DAZN, che possiede i diritti per trasmettere i suoi match: di conseguenza sarà una visione di Como Genoa in diretta streaming video (a meno che abbiate a disposizione una smart tv dotata di connessione a internet) utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, e chiaramente dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

PUNTI PESANTI IN PALIO!

Como Genoa si gioca in diretta allo stadio Sinigaglia, con calcio d’inizio alle ore 15:00 di lunedì 10 aprile: siamo nella 32^ giornata del campionato di Serie B 2022-2023 e si affrontano due squadre che hanno obiettivi ben diversi. Il Como, sconfitto sul campo del Venezia, ha perso una grande occasione per agganciare il treno playoff: la rimonta dei lariani nel girone di ritorno è stata importante, ma la classifica è ancora corta e ci dice dunque che il Como può sì entrare nelle prime otto, ma anche ritrovarsi coinvolto nella corsa per evitare di giocare il playout, e dunque deve stare molto attento.

Il Genoa invece vola: battuta anche la Reggina, il Grifone è salito a -4 dal Frosinone capolista ma per la promozione diretta in Serie A basta il secondo posto, e qui Alberto Gilardino conserva 6 punti sul Bari (ma occhio alle brutte sorprese dalla giustizia sportiva, che ha già tolto un punto ai rossoblu). Vedremo allora cosa succederà tra poche ore nella diretta di Como Genoa, aspettando che la partita si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione circa le scelte che i due allenatori potrebbero operare sul terreno di gioco, leggendo quindi insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI COMO GENOA

Moreno Longo spera di recuperare Fabregas e Baselli per la diretta Como Genoa: a centrocampo uno tra Faragò e Bellemo resterebbe fuori (c’è anche l’opzione Da Riva) con Fabregas che invece agirebbe da trequartista in luogo di Da Cunha. In difesa è squalificato Filippo Scaglia: davanti ad Alfred Gomis si candida Canestrelli che giocherà in linea con Odenthal e Binks, sulle corsie laterali in mediana Vignali e Ioannou restano in vantaggio su Pierozzi e Cagnano. Davanti, Cerri e Cutrone come sempre devono fare i conti con la concorrenza importante di Gabrielloni e Leonardo Mancuso, vedremo chi sceglierà Longo.

Nel Genoa è squalificato Sturaro, dunque spazio a Frendrup o Jagiello per completare una mediana che prevede Badelj in cabina di regia e Strootman sull’altro interno; reparto di lusso che si appoggia sui due esterni Sabelli e Criscito, il modulo però sfavorisce Aramu che entra in concorrenza con Massimo Coda e Gudmundsson per giocare come attaccante, l’ex Venezia non è favorito al pari di Puscas e Eddie Salcedo. Josep Martinez sarà chiaramente il portiere del Genoa, davanti a lui la difesa sarà composta da Dragusin, Bani e Vogliacco.

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulla diretta di Como Genoa possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per la 32^ giornata nel campionato di Serie B, emesse in particolare dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,40 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 3,20 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 2,20 volte la quota messa sul tavolo.











