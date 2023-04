DIRETTA VENEZIA COMO (RISULTATO FINALE 3-2): ACCORCIA GABRIELLONI!

Al 91′ riesce ad accorciare le distanze il Como, grazie a un colpo di testa di Gabrielloni su cross da calcio d’angolo. Una prodezza che non basta però ai lariani per fare risultato al “Penzo”, vince 3-2 il Venezia in un finale di partita accesosi con le ammonizioni di Scaglia e Bellemo e con l’espulsione dello stesso Scaglia per proteste. Il Como ha chiuso in 10 senza punti, il Venezia ha sfruttato una grande fiammata tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo valsa una vittoria potenzialmente fondamentale per la salvezza. (agg. di Fabio Belli)

VENEZIA COMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Venezia Como sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Venezia Como in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

MILANESE-POHJANPALO!

Parte a razzo il Venezia a inizio secondo tempo e in pochi minuti il ribaltone è servito. Dopo il pareggio a fine primo tempo i lagunari passano in vantaggio al 3′ con una bella girata al volo di Milanese su assist di Johnsen. Al 5′ è già tris, Scaglia buca l’intervento e Pohjanpalo chiude il triangolo con Johnsen firmando il 3-1. Nel Como entrano Mancuso per Cerri e Binks per Parigini, al 18′ Cheryshev prende il posto di Johnsen nel Venezia con i padroni di casa che sembrano però ora pienamente in controllo della situazione. (agg. di Fabio Belli)

PAREGGIA CANDELA!

Proprio allo scadere dei primi 45′ il Venezia riesce a trovare il pareggio contro il Como: su invito di Carboni c’è Candela che sfugge alla marcatura di Ioannou e insacca l’1-1. Scintille con le proteste di Vanoli che costano l’espulsione all’allenatore del Venezia nonostante il pareggio riacciuffato. In precedenza era stato Pohjanpalo ad andare vicino al gol per i padroni di casa, al 35′ incursione sfortunata anche per Johnsen con i lagunari che avevano comunque preso il controllo della partita nella seconda metà del primo tempo, fino alla rete che ha riequilibrato il match. (agg. di Fabio Belli)

SBLOCCA DA CUNHA!

Impiega appena 8′ il Como per portarsi in vantaggio in casa del Venezia, sblocca il risultato Da Cunha che ribadisce in rete dopo un salvataggio si Svoboda. Venezia molto vicino al pareggio al 19′ con una girata di Johnsen che va a stamparsi sulla traversa. Queste le formazioni schierate dal 1′ dai due allenatori. Venezia (3-4-1-2): Joronen; Carboni, Ceppitelli, Svoboda; Candela, Milanese, Tessmann, Zampano; Ellertsson; Pohjanpalo, Johnsen. A disposizione: Bertinato, Neri, Redan, Novakovich, Modolo, Ciervo, Cheryshev, Jónsson, Pierini, Šverko. Allenatore Paolo Vanoli. Como (3-4-1-2): Gomis; Binks, Scaglia, Odenthal; Vignali, Faragò, Bellemo, Ioannou; Da Cunha; Cutrone, Cerri. A disposizione: Bolchini, Vigorito, Cagnano, Canestrelli, Pierozzi, Arrigoni, Chajia, Da Riva, Iovine, Blanco, Gabrielloni, Mancuso, Parigini. Allenatore Moreno Longo. (agg. di Fabio Belli)

SI GIOCA

Tra poco l’arbitro darà il via alla diretta di Venezia Como. Prima di goderci lo spettacolo, guardiamo le statistiche delle due compagini da qui a breve saranno avversarie. Gli arancio-nero-verdi si trovano meglio a giocare lontano da casa con 19 punti in trasferta contrro 14. Questo però non porta a sostanziali differenze riguardo i gol fatti e subiti con un sostanziale equilibrio.

I comaschi hanno fin qui messo in fila 25 punti in casa, undici in più rispetto a quelli collezionati lontano da Como. Sostanzialmente la spiegazione sta nei sette gol in più siglati tra le mura amiche e le sei reti in meno subite sempre in territorio lombardo. Numeri che danno una forte scossa emotiva e non solo al Como, autore fin qui di una stagione che ha portato la squadra biancoblu al decimo posto. (aggiornamento di Christian Attanasio)

TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta di Venezia Como, gara valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare i precedenti tra lagunari e lariani allo stadio “Pierluigi Penzo” di Venezia. Il bilancio parla di quattro sfide: la prima risale all’11 settembre 1994 e racconta della vittoria di misura (0-1) portata a casa dagli ospiti.

Successo dei padroni di casa, invece, l’1 maggio 2004, 3-1 nell’ultimo turno del campionato cadetto. Pareggio con gol il 6 aprile 2014, 2-2 nel campionato di Lega Pro in virtù delle reti realizzate da Le Noci, Schenetti, Kirilov e Bocalon. L’ultima sfida, infine, è datata 7 febbraio 2015, nessun gol nonostante l’inferiorità numerica dei padroni di casa per un tempo dopo il cartellino rosso rimediato da Sales. (Giulio Halasz)

IN EQUILIBRIO!

Venezia Como, in diretta sabato 1 aprile 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Pierluigi Penzo di Venezia, sarà una sfida valida per la 31^ giornata del campionato di Serie B. Lariani da play off nelle ultime partite, l’ultimo 2-0 sul Parma è stato il settimo risultato utile consecutivo per la squadra allenata da Moreno Longo, ora chiamata a confermarsi per rincorrere la post season dopo essersi risollevata dalla zona calda della classifica.

Dall’altra parte il Venezia resta al confine della zona play out, dividendo il quintultimo posto a quota 33 punti con il Perugia, ma l’ultima vittoria esterna ad Ascoli regalato una scossa importante ai lagunari, con 4 punti ottenuti negli ultimi 2 match di campionato. All’andata Como vincente di misura sul Venezia, ultimo precedente di campionato al “Penzo” tra le due squadre datato 7 febbraio 2015 in Serie C, la sfida si risolse allora con un pari a reti bianche.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA COMO

Le probabili formazioni della diretta Venezia Como match che andrà in scena allo stadio Pierluigi Penzo di Venezia. Per il Venezia, Paolo Vanoli schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Joronen; Carboni, Ceppitelli, Hristov; Candela, Cheryshev, Tessmann, Ellertsson, Zampano; Pohjanpalo, Andersen. Risponderà il Como allenato da Moreno Longo con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Gomis, Odenthal, Scaglia, Binks, Pierozzi, Arrigoni, Bellemo, Ioannou, Da Cunha, Gabrielloni, Cutrone.

VENEZIA COMO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Venezia Como, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria del Venezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Como, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.











