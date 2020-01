DIRETTA COMO GOZZANO/ Video streaming tv: lariani avanti nello storico (Serie C)

Per la diretta di Serie C tra Como e Gozzano, valida nella 21^ giornata di campionato è tempo ora di prendere in considerazione anche lo storico che unisce le due società, oggi protagoniste. I dati a tal proposito non ci mancano anche se certo non possiamo definire tale incrocio come uno ricco di tradizione. Possiamo allora fare i conti con 4 testa a testa registrati in occasioni ufficiali da 2017 a oggi e tra quarto e terzo campionato italiano, oltre che in Coppa. Il bilancio per la diretta tra Como e Gozzano ci racconta poi di 3 successi dei comaschi e un pareggio: mai i rossoblu hanno trovato la vittoria dunque. da raccontare poi che l’ultimo precedente tra Como e Gozzano risale al turno di andata del campionato di Serie C ancora in corso, occorso poi nella seconda giornata di andata. Allora ben ricordiamo il successo dei biancoblu fuori casa e con il risultato di 3-0, questo firmato da Gabrielloni, andato in doppietta. (agg Michela Colombo)

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Como Gozzano, match previsto domenica 12 gennaio 2020 alle ore 17.30 e che si disputerà presso lo stadio Sinigaglia di Como, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato di terza serie, con tutti i match dei 3 gironi trasmessi in streaming via internet.

PRESENTAZIONE DEL MATCH

Como Gozzano viene diretta dal signor Fabio Pirrotta, si gioca alle ore 17:30 di domenica 12 gennaio presso il Sinigaglia e vale per la 21^ giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone A. I lariani tornano in campo a +4 sulla zona play out, mentre i piemontesi si ritrovano terzultimi in classifica, ma comunque a una sola lunghezza di distanza dalla salvezza diretta. Questo il quadro prima della sosta per le due formazioni, il Gozzano è stato sconfitto in casa dalla Pergolettese nell’ultimo match disputato (perdendo comunque contro una squadra lanciatissima, anche se diretta concorrente nella lotta per la salvezza), mentre il Como ha pareggiato in casa contro l’Albinoleffe. I lariani però non vincono in casa dalla sfida del 20 ottobre scorso contro il Pontedera, il Gozzano invece è uscito vincitore dall’ultimo impegno di campionato disputato in trasferta, quello in casa della Juventus U23 lo scorso 11 dicembre. Nel match d’andata Como vincente 0-2 sul campo del Gozzano, decisiva una doppietta messa a segno da Gabrielloni.

PROBABILI FORMAZIONI COMO GOZZANO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Como Gozzano, match previsto domenica 12 gennaio 2020 alle ore 17.30 e che si disputerà presso lo stadio Sinigaglia di Como, sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Il Como allenato da Banchini sarà schierato con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Zanotti; Bovolon, Toninelli, Crescenzi; Iovine, Marano, Bellemo, Celeghin, De Nuzzo; Gabrielloni, Miracoli. Risponderà il Gozzano allenato da Sassarini con un 3-4-2-1 scelto come modulo di partenza e questo schieramento: Crespi; Emiliano, Uggè, Tordini; Zucchetti, Rolle, Guitto, Vono; Tomaselli, Fedato; Bukva.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sull’esito del match, l’agenzia di scommesse Snai propone a 1.60 la vittoria in casa, a 3.60 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per l’affermazione in trasferta viene proposta a 5.40. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.25 e l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.60.



