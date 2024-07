Calciomercato Como News/ Che nomi per l’attacco! Occhi sugli svincolati Depay e Martial (15 luglio 2024)

CALCIOMERCATO COMO NEWS: DEPAY SULLA LISTA!

Il calciomercato Como sogna in grande, o sarebbe meglio dire che si muove in grande: lo abbiamo visto nei giorni scorsi, le ambizioni dell’indonesiana Djarum ci sono tutte ma anche le disponibilità economiche, dunque il Como ha già iniziato ad attirare grandi giocatori che potrebbero cambiare la narrativa del campionato da neopromosso. Pepe Reina per la porta, adesso si pensa all’attacco e sono spuntati nomi di grande livello: uno di questi è Memphis Depay, olandese che ha appena chiuso un Europeo da titolare con la sua nazionale. Classe ’94, certamente non più giovane ma ancora capace di fare la differenza come l’Inter ha imparato a sue spese in Champions League.

Calciomercato Como News/ I sogni sono Sanchez e Correa, per il centrocampo ecco Sucic (10 luglio 2024)

Si è svincolato dall’Atletico Madrid, ha giocato anche nel Barcellona e nel Manchester United ma soprattutto nel Lione, dove era esploso: giocatore purtroppo discontinuo e che infatti nonostante le big che lo hanno messo sotto contratto non è mai riuscito a fare il vero salto di qualità. Il Como ci pensa: Depay potrebbe essere la stella del reparto offensivo a disposizione di Cesc Fabregas, non sarebbe corretto dire che la sua carriera si deve rilanciare ma sicuramente l’olandese, libero da troppe pressioni, potrebbe realmente vivere una bella avventura nella nostra Serie A, allo stesso tempo rendendo grande la squadra lariana.

COMO, CALENDARIO SERIE A 2024-2025/ La Juventus apre, l'Inter chiude! Tutte le giornate e partite (4 luglio)

ANCHE MARTIAL COME IPOTESI OFFENSIVA

Da Depay a Anthony Martial: come detto i nomi che il calciomercato Como sono quelli di giocatori di profilo internazionale, anche se magari adesso non più in primo piano sul grande calcio. Martial ha un anno meno di Depay, e come lui è rimasto senza contratto: è terminata la sua esperienza nel Manchester United, durata nove anni salvo una parentesi di sei mesi al Siviglia. Giocatore sempre controverso che ha proceduto tra alti e bassi, un rapporto non esaltante con la nazionale francese con la quale ha giocato solo gli Europei 2016, non sempre troppo integro ma comunque giocatore di qualità, e a parametro zero sarebbe un affare.

Varane al Como/ Il colpo di calciomercato si avvicina: incontro tra difensore e società (29 giugno 2024)

Il Como in questo caso dovrebbe vincere la concorrenza interna in Serie A: pare infatti che Martial sia una forte alternativa di calciomercato da parte della Lazio, che sta puntando su Mason Greenwood ma, viste le difficoltà nella trattativa, potrebbe invece puntare su Martial. Da vedere allora: certamente la presenza di Fabregas in panchina può aiutare il Como se non altro ad attirare questi giocatori, poi è chiaro che lo spagnolo e Osian Roberts dovranno essere bravi a mettere in campo una formazione che sappia reggere l’onda d’urto e giocare in un certo modo, non semplicemente ammassare figurine. Intanto però i tifosi del Como possono sognare…











© RIPRODUZIONE RISERVATA