Diretta/ Como Pisa, streaming video tv: confronto Longo-D’Angelo (Serie B)

DIRETTA PISA COMO: RISULTATO INCERTO!

Como Pisa, in diretta sabato 21 gennaio 2023 alle ore 14.00 presso lo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, sarà una sfida valida per la 21^ giornata del campionato di Serie B. C’è grande voglia di riscatto per due squadre ambiziose, vogliose di fare una seconda parte di stagione ad altissimo livello.

Il Como di mister D’Angelo è sedicesimo con 22 punti, frutto di cinque vittorie, sette pareggi e otto sconfitte. Dopo due vittorie di fila, i lariani nell’ultimo turno sono stati sconfitti 2-0 dal Cagliari di Ranieri. Il Pisa, invece, è quinto a quota 29 punti, raccolti grazie a sette vittorie, otto pareggi e cinque sconfitti. Dopo un ottimo filotto di risultati utili di fila, i toscani nell’ultimo turno sono stati sorpresi 1-2 contro il Cittadella.

PISA COMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Pisa Como sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pisa Como in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PISA COMO

Longo e D’Angelo alle prese con gli ultimi dubbi della vigilia, andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Como Pisa. Partiamo dai Lariani, il modulo sarà ancora una volta il 3-4-1-2: Ghidotti, Odenthal, Scaglia, Binks, Vignali, Arrigoni, Bellemo, Iannou, Bianco, Mancuso, Cerri. Passiamo adesso ai nerazzurri, confermato il 4-3-1-2: Livieri, Esteves, Hermanssonn, Barba, Beruatto, Ionita, Nagy, Marin, Morutan, Gliozzi, Sibilli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Si profila una sfida apertissima tra Como e Pisa. Andiamo a scoprire le quote per le scommesse del match grazie a Eurobet: la vittoria del Como è a 2,55, il pareggio è a 3,15, mentre il successo del Pisa è a 2,85. Passiamo adesso alle scommesse sul numero di gol: Under 2,5 a 1,72 e Over 2,5 a 2,00. Simili le quote di Gol e No Gol, rispettivamente 1,75 e 1,98.











