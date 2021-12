Diretta Como Pisa/ Streaming video tv: i toscani cercano il riscatto (Serie B)

DIRETTA COMO PISA: PARTITA COMBATTUTA!

Como Pisa, sarà diretta dall’arbitro Daniele Doveri della sezione AIA di Roma 1. La gara in programma domenica 5 dicembre alle ore 14:00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, è valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie B. Il Como è reduce dal pareggio del turno infrasettimanale, conseguito sul campo del Cittadella, con la partita terminata con il risultato di 2-2. La squadra allenata da Giacomo Gattuso non vince da tre giornate, ma negli ultimi mesi ha dimostrato una buona condizione, con diversi buoni risultati che hanno collocato i lombardi a ridosso della zona playoff. Il Como è infatti dodicesimo in classifica con 21 punti, a due lunghezze di distanza dalla zona spareggi promozione.

Il Pisa è reduce dal mezzo passo falso dell’ultimo turno. Nell’infrasettimanale infatti, i toscani hanno pareggiato in casa per 1-1 contro il Perugia. A causa di questo risultato, la squadra allenata da Luca D’Angelo ha perso il comando della classifica, con il Brescia che è tornato in testa. Nonostante questo però, il Pisa si è seriamente candidato per la promozione diretta, con i nerazzurri capaci di battere anche la leonessa nello scontro diretto giocato due giornate fa. La formazione toscana è attualmente la vera rivelazione di questo campionato, lottando per il primato fin dall’inizio. L‘ultimo precedente tra le due squadre risale al 2012, nel campionato di Lega Pro. In quell’occasione, a spuntarla fu il Pisa, vincendo 1-2 in casa del Como.

COMO PISA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv di Como Pisa di Serie B sarà affidata a Sky Sport. L’emittente ha acquisito i diritti per la trasmissione di tutte le partite di Serie B. Per poter accedere alla visione bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. In alternativa, è possibile seguire la seconda serie italiana, attraverso Dazn ed Helbiz. Le due piattaforme trasmettono in diretta streaming video tramite le loro applicazioni dedicate. Anche in questo caso è necessario essere abbonati, inoltre bisogna disporre di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile o una Smart Tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI COMO PISA

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Como Pisa, le quali scenderanno in campo per disputare la gara valevole per la sedicesima giornata di Serie B. L’allenatore dei lombardi, Giacomo Gattuso, dovrebbe schierare il classico modulo 4-4-2. Questa la probabile formazione titolare del Pisa: Facchin; Vignali, Scaglia, Solini, Ioannou; Iovine, Bellemo, Arrigoni, Chajia; Gliozzi, La Gumina.

In casa Pisa, il tecnico Luca D’Angelo dovrà fare a meno dello squalificato Birindelli. Al contrario però, tornerà a disposizione Antonio Caracciolo. I toscani scenderanno in campo, disposti con il modulo 4-3-1-2. Questa la probabile formazione titolare, in vista della trasferta di Como: Nicolas; Hermannsson, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Mastinu, Nagy, Marin; Gucher; Cohen, Lucca.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della gara Como Pisa del campionato di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. Si prospetta una partita piuttosto equilibrata. La vittoria del Como, abbinata al segno 1 è quotata 2.55. Il risultato meno probabile sembra essere il pareggio, il segno X è infatti proposto a 3.05. Il successo esterno del Pisa, associato al segno 2 viene proposto a 2.90.



