Diretta/ Como Pisa, video streaming tv: i comaschi vogliono ripartire (Serie B, 16 marzo 2024)

DIRETTA COMO PISA, TRE DI FILA PER I TOSCANI

La diretta Como Pisa, in programma sabato 16 marzo alle ore 14:00, racconta della trentesima giornata di Serie B. I comaschi sono incappati in una sconfitta esterna contro la Cremonese dopo tre risultati utili consecutivi ovvero l’1-1 col Parma, il 3-0 contro il Lecco e infine il 2-1 al Venezia.

Il Pisa invece continua a macinare punti senza fermarsi. Dopo le due sconfitte consecutive contro Parma e Venezia, rispettivamente 3-2 e 2-1, i neroazzurri hanno pareggiato davanti al proprio pubblico contro il Modena per 2-2 e vinto sia contro il Cittadella che con la Ternana entrambe le volte per 1-0.

COMO PISA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Como Pisa sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio.

È possibile tuttavia seguire anche in diretta streaming la gara tra Como Pisa attraverso l’applicazione DAZN, disponibile per computer, tablet e smartphone. Inoltre, se si ha nell’abbonamento Zona DAZN, sarà possibile visionare l’evento su TV.

COMO PISA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Como Pisa vedono i padroni di casa schierarsi col 4-2-3-1. Tra i pali Semper, difesa a quattro con Iovine, Odenthal, Goldaniga e Sala. In mediana spazio a Braunoder e Bellemo con Chaja, Verdi e Da Cunha trequartisti. Unica punta Cutrone.

Stesso identico assetto tattico per il Pisa che metterà in campo Loria in porta. Pacchetto arretrato composto da Barbieri, Caracciolo, Canestrelli e Esteves. A centrocampo titolari Marin e Veloso con Arena, Valoti e D’Alessandro dietro a Moreo.

COMO PISA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Como Pisa favorita la squadra di casa a 2.05. Secondo bet365, la X è data a 3.30 con il 2 a 3.75.

