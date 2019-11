Diretta Como Pro Vercelli/ Streaming video tv: quote, lariani favoriti (Serie C)

Como Pro Vercelli sarà diretta dal signor Claudio Petrella e, alle ore 15:00 di domenica 17 novembre, si gioca per la quindicesima giornata nel girone A del campionato di Serie C 2019-2020. Una partita tra due squadre che hanno l’ambizione di giocare i playoff e provare eventualmente a prendersi la promozione attraverso di essi, e che stanno facendo in maniera discreta: i lariani sono ancora ondivaghi e in questo momento sono fuori dalle prime dieci squadre della classifica, arrivano dalla sconfitta di Novara ma va detto che la graduatoria del girone è ancora particolarmente corta, e dunque c’è tutto il tempo per recuperare. La Pro Vercelli è stata fermata dalla Giana Erminio: un pareggio inaspettato contro una squadra che non ha gli stessi valori dei piemontesi, e una battuta d’arresto per una realtà che sembrava ormai essere in rampa di lancio. Non resta allora che stabilire quello che succederà nella diretta di Como Pro Vercelli; mentre aspettiamo, leggiamo in maniera dettagliata le scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni attese al Sinigaglia.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Como Pro Vercelli non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma come sempre l’appuntamento con la Serie C è sulla piattaforma Eleven Sports: la partita di campionato, come sempre, potrà essere seguita in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. All servizio è possibile abbonarsi per la stagione oppure di volta in volta acquistare il singolo evento, ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI COMO PRO VERCELLI

Per Como Pro Vercelli, Marco Banchini punta su un 3-5-2 nel quale Loreto e Sbardella possono accompagnare Toninelli in difesa, a protezione del portiere Facchin; i due esterni si alzano sulla linea di centrocampo e ancora una volta dovrebbero essere Iovine a destra e Massimiliano Gatto a sinistra, in mezzo invece cerca spazio Raggio Garibaldi che se la gioca con Bellemo e Marano. Verso la conferma H’Maidat, con il tandem offensivo che sarà formato dal bomber Gabrielloni e da Simone Ganz, che appare in ripresa. La Pro Vercelli di Alberto Gilardino sarà in campo con un 4-1-4-1 nel quale Masi e Auriletto proteggeranno il portiere Moschin, sulle corsie laterali potremmo avere Franchino e Iezzi mentre a centrocampo ci sarà Grossi che si occuperà di fare da perno e far arrivare palloni giocabili agli esterni Rosso e Azzi, che dovranno allargare il campo per le incursioni da zona centrale di Bani e Varas Marcillo. La prima punta dovrebbe essere ancora Comi, ma attenzione a Romairone che si gioca un posto dal primo minuto.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, Como Pro Vercelli vede partire favorita la squadra di casa: i lariani sono omaggiati di un valore pari a 2,10 volte la somma sul piatto, il segno da giocare è 1 mentre nell’eventualità del successo esterno dovrete scommettere sul segno 2, che porta in dote un guadagno corrispondente a 3,50 volte quanto puntato. Siamo invece a 3,10 per il pareggio, l’eventualità che viene regolata dal segno X.



© RIPRODUZIONE RISERVATA