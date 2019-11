Diretta Novara Como/ Streaming video tv: big match da metà classifica (Serie C)

Novara Como, diretta dall’arbitro Marco Emmanuele, domenica 10 novembre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Silvio Piola di Novara, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C. Piemontesi reduci dalla sconfitta nel sempre sentito match contro l’Alessandria, derby piemontese che i grigi si sono aggiudicati con un successo di misura. Un ko che ha fatto scivolare il Novara in ottava posizione, con un solo punto di vantaggio proprio sull’avversario di turno, il Como, reduce a sua volta da un pari interno senza reti contro la Pro Patria in campionato. I lariani però sono neopromossi, appena tornati tra i professionisti e possono considerare lusinghiero il loro inizio di stagione, mentre il Novara partiva con ambizioni maggiori ma non è riuscito finora a tenere il passo d’alta classifica, ritrovandosi per il momento a -6 dal Pontedera secondo.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Novara Como, oggi alle ore 17.30, non sarà trasmessa in diretta tv ma in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports, che avranno la possibilità di seguire l’incontro attraverso l’app Elevensports tramite smart tv, smartphone e tablet, oppure collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA COMO

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Novara Como, domenica 10 novembre 2019 presso lo stadio Silvio Piola di Novara, sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C. Il Novara allenato da Simone Banchieri schiererà un 4-3-3: Marchegiani; Cassandro, Sbraga, Bellich, Cagnano; Bianchi, Fonseca, Collodel; Capannini, Bortolussi, Piscitella. 3-5-2 per il Como guidato in panchina da Marco Banchini: Facchin; Bovolon, Toninelli, Solini; Iovine, Marano, Bellemo, H’maidat, De Nuzzo; Ganz, Miracoli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

L’agenzia Snai indica come favorita per chi scommetterà sull’esito di Novara Como la formazione di casa. Quota per la vittoria interna proposta a 2.10, eventuale pareggio offerto a una quota di 2.80 mentre il successo in trasferta viene proposto a una quota di 3.60. Per chi invece punterà sul numero di gol realizzati complessivamente dalle due squadre nel corso della partita, quotato 2.40 l’over 2.5 e quotato 1.50 l’under 2.5.



