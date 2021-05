Diretta Como Ternana/ Streaming video tv, 2^ giornata della Supercoppa Serie C

DIRETTA COMO TERNANA: ESORDIO UMBRO IN SUPERCOPPA

Como Ternana, che sarà diretta dal signor Federico Fontani, si gioca alle ore 17:00 di sabato 15 maggio presso lo stadio Sinigaglia: la partita è valida per la seconda giornata della Supercoppa Serie C 2020-2021. Abbiamo già visto i lariani che, sconfitti una settimana fa dal Perugia, secondo le regole della competizione giocano la seconda sfida di questo torneo che mette a confronto le tre vincitrici dei rispettivi gironi del campionato, e che dunque hanno timbrato la promozione in Serie B; un ideale modo per stabilire il reale campione stagionale.

La Ternana ha dominato il girone C, un passo impossibile per tutte le rivali; nonostante questo, Cristiano Lucarelli potrebbe abbandonare le fere e andare su un’altra panchina di Serie B, lo vedremo ma intanto la squadra umbra fa il suo esordio in questa Supercoppa, potendo già tagliar fuori i lombardi dal titolo in caso di vittoria o pareggio. Vedremo dunque come andranno le cose nella diretta di Como Ternana, intanto possiamo fare una rapida valutazione sulle probabili formazioni leggendo le scelte da parte dei due allenatori.

DIRETTA COMO TERNANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Como Ternana non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: sappiamo però che tutte le partite di Serie C, dunque anche queste di Supercoppa, sono appannaggio del portale Eleven Sports che le fornisce tramite il servizio di diretta streaming video. Per assistere alle immagini dallo stadio Sinigaglia dovrete aver sottoscritto un abbonamento per la stagione della terza divisione, ma in alternativa si potrà anche acquistare il singolo evento utilizzando ovviamente PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI COMO TERNANA

Contando il giusto, Como Ternana potrebbe essere affrontata da Giacomo Gattuso con un turnover massiccio: rispetto a sabato scorso in porta potrebbe andare Bolchini, con una linea difensiva composta da Bovolon, Soldi e Luca Crescenzi. A centrocampo potrebbe esserci spazio per due esterni come Daniels e Koffi, con De Nuzzo in ballottaggio per la sinistra; in mezzo Celeghin contende la maglia a H’Maidat e Bellemo, Massimiliano Gatto o Arrigoni sulla trequarti con Franco Ferrari e Lewis Walker eventuali attaccanti. Lucarelli schiera la Ternana con il 4-2-3-1: possibile vedere Vitali (se Iannarilli non dovesse farcela) protetto da Suagher e Michele Russo, sugli esterni bassi invece ecco Marino Defendi e Mammarella con un centrocampo nel quale Proietti cerca spazio tra Salzano e Paghera. Partipilo e Furlan restano favoriti su Diego Peralta per le maglie di laterali di trequarti, Torromino se la gioca con Falletti per la posizione centrale, per l’attacco Vantaggiato, Alexis Ferrante e Raicevic partono sostanzialmente alla pari.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Eurobet ha fornito il suo pronostico su Como Ternana: vediamo subito cosa ci dicono le quote ufficiali per questa partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa porta in dote una vincita pari a 3,50 volte quanto puntato; il segno X per il pareggio vi farebbe guadagnare 3,25 volte l’importo investito, infine questo bookmaker ha previsto un guadagno corrispondente a 2,05 volte la giocata per il segno 2, che regola il successo della formazione ospite.



