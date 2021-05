DIRETTA/ Perugia Como video streaming tv: il regolamento, Supercoppa di Serie C

DIRETTA PERUGIA COMO: LA FORMULA

In vista della diretta di Perugia Como, ricordiamo in breve la formula della Supercoppa di Serie C. Si tratta naturalmente di un triangolare al quale partecipano le formazioni vincitrici dei tre gironi del campionato di Serie C 2020-2021. In questa prima giornata il Perugia, vincitore del girone B, ospita il Como che ha invece trionfato nel girone A, mentre la terza squadra partecipante è la Ternana, dominatrice assoluta nel girone C. Si giocano tre partite in tutto, in questo e nei prossimi due sabati. Per sorteggio è stato deciso che la prima squadra a riposare sia la Ternana e che Perugia Como si giochi al Renato Curi. Il resto dipenderà proprio dall’esito di questa partita: settimana prossima infatti riposerà chi vince oggi, oppure il Como in caso di pareggio, mentre nella terza giornata ovviamente si affronteranno le due formazioni che non avranno ancora giocato fra loro. Ogni squadra giocherà una partita in casa e una in trasferta e sarà stilata una classifica per determinare il vincitore della Supercoppa di Serie C, che torna a disputarsi dopo lo stop per Covid dell’anno scorso. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA PERUGIA COMO: UNA SFIDA DA SERIE B!

Perugia Como, in diretta dallo stadio Renato Curi del capoluogo umbro, è la partita valida per la prima giornata della Supercoppa di Serie C che si disputa oggi pomeriggio, sabato 8 maggio 2021, con fischio d’inizio fissato alle ore 18.00. La Supercoppa di Serie C è un appuntamento ormai tradizionale da molti anni e prenderà il via con la diretta di Perugia Como: ricordiamo che si tratta del torneo triangolare fra le vincitrici dei tre gironi della Serie C, che sono già promosse in Serie B e adesso si giocano questo titolo per chiudere ancora più in bellezza una stagione naturalmente già eccellente.

Il Perugia appena domenica scorsa ha festeggiato la promozione, grazie al successo sul campo della FeralpiSalò che ha sancito per gli umbri il primo posto nel girone B, mentre il Como aveva tagliato il traguardo già alla penultima giornata, vincendo lo scontro diretto contro l’Alessandria che ha decretato i lombardi come vincitori del girone A. Adesso si gioca per la gloria e per la soddisfazione di aggiungere un trofeo in bacheca, il che non guasta mai. Dunque, che cosa ci riserverà Perugia Como?

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA COMO

Le probabili formazioni di Perugia Como sono senza dubbio un argomento che può scatenare la curiosità, perché è verosimile che i due allenatori Caserta e Gattuso possano dare spazio a chi in campionato ha giocato meno e potrebbe mettersi quindi in luce almeno nella Supercoppa di Serie C, torneo comunque ufficiale ma di fine stagione, tra formazioni che hanno già conquistato il grande obiettivo di questo campionato. Vedremo dunque quanti titolari scenderanno in campo: in anni normali avremmo detto che soprattutto il Perugia avrebbe voluto fare bella figura davanti ai propri tifosi giocando in casa, purtroppo in epoca Covid questa non è una variabile da tenere in considerazione…

