DIRETTA COMO VERONA, SCAGLIERI IN DECLINO

Due squadre dal rendimento opposto si affrontano al Sinigallia. La diretta Como Verona vede una squadra che si è ritrovata nelle ultime partite e una che che ha pian piano peggiorato il suo rendimento. Appuntamento questa domenica 29 settembre 2024 alle ore 15:00.

I biancoblu aveva iniziato con due sconfitte nelle prime tre partite ovvero quelle contro Juventus e Udinese, intervallate dall’1-1 di Cagliari. Alla quarta giornata è arrivato il pareggio col Bologna e successivamente il 3-2 sul campo dell’Atalanta.

Il Verona d’altro canto aveva messo a referto due vittorie in tre sfide all’inizio della stagione: dal 3-0 al Napoli fino al 2-0 di Genoa. Dopo quei sei punti, intervallati dallo 0-3 incassato dalla Juventus, sono arrivati altri due ko con Lazio e Torino.

DIRETTA IN TV COMO VERONA, DOVE SEGUIRLA IN DIRETTA STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Como Verona, vi basterà procedere abbonandovi all’emittente DAZN che detiene i diritti per tutte le sfide della Serie A.

Per quanto concerne invece il discorso relativo alla diretta streaming, potrete vedere la sfida tramite l’app attraverso smartphone, tablet e computer.

LE PROBABILI FORMAZIONI COMO VERONA

Queste invece sono le probabili formazioni Como Verona. I biancoblu si schiereranno con il 4-2-3-1 con Audero in porta e la difesa composta da Iovine, Dossena, Kempf e Moreno. In mediana Sergi Roberto-Perrone, trequartisti Strefezza, Paz e Fadera con Cutrone punta.

Il Verona invece si dispera secondo il 3-4-2-1 Tra i pali Montipò, protetto da Magnani, Daniliuc e Coppola. Agiranno da esterni Tchatchoua e Lazovic con Dani Silva e Belahyane a centrocampo. Kastanos e Livramento supporteranno Tengstedt​.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE COMO VERONA

Vediamo ora il paragrafo riguardante le quote per le scommesse Como Verona. I biancoblu sono dati a 2.10 contro il 2 fisso in favore degli scaligeri a 2.05 dunque leggermente favoriti dai bookmakers. La X del pari a 3.35.

L’Over 2.5, dunque minimo tre gol nel match, sono offerti a 2.05 con l’Under a 1.70. Concludiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.85 e 1.95.