DIRETTA ATALANTA COMO: SI RECUPERA SUBITO!

La diretta Atalanta Como torna immediatamente a farci compagnia: martedì 24 settembre, alle ore 20:45, si recupera ad un solo giorno di distanza la partita che, valida per la quinta giornata di Serie A 2024-2025, è stata posticipata ieri a causa del maltempo che si è abbattuto anche su Bergamo. Fortunatamente gli impegni paralleli (Champions League e Coppa Italia) consentono di disputare immediatamente questo match e allora, a differenza di quanto accaduto in altri contesti ma a volte anche con la Dea protagonista, non dovremo aspettare più di tanto e potremo chiudere immediatamente il turno di campionato.

Possiamo ripetere che l’Atalanta arriva dalla bella prestazione contro l’Arsenal, in cui avrebbe anche meritato di vincere ma ha sprecato un calcio di rigore, mentre il Como va ancora alla ricerca della prima vittoria e con appena due punti si trova in fondo alla classifica, dovendo recuperare terreno. In attesa che la diretta Atalanta Como prenda il via, proviamo ancora una volta a parlare delle probabili formazioni attese al Gewiss Stadium di Bergamo, facilmente saranno già quelle scelte per ieri sera ma c’è sempre la possibilità che almeno uno dei due allenatori scelga di cambiare in corso d’opera.

COME VEDERE ATALANTA COMO IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

La diretta tv di Atalanta Como viene fornita sui canali DAZN che sono disponibili sul decoder della televisione satellitare: questo significa che per assistere al recupero di Serie A avrete bisogno di un abbonamento ad entrambe le emittenti, in alternativa come sempre la partita di questa sera sarà garantita in diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, per utilizzare i vostri apparecchi (PC, tablet o smartphone) dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

DIRETTA ATALANTA COMO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Parlando delle probabili formazioni, ricordiamo che per la diretta Atalanta Como Gian Piero Gasperini aveva puntato sull’esordio di Kossounou, affidando la difesa a Djimsiti e completandola con Kolasinac a protezione di Carnesecchi; a centrocampo i soliti Ederson e De Roon con Zappacosta spostato a sinistra e Bellanova a destra, sulla trequarti invece la novità Pasalic (al posto di Lookman) confermando De Ketelaere alle spalle della prima punta Retegui, ancora capocannoniere della nostra Serie A.

Per quanto riguarda il Como, Cesc Fabregas aveva puntato su una sorta di 4-4-2 mascherato: Strefezza e Federa esterni di centrocampo ma con facoltà di giocare alti a supportare Nico Paz, Cutrone come unica punta – dunque fuori Belotti – e spazio a una mediana che si fonda sull’esperienza di Sergi Roberto, schierato al fianco di Perrone. In difesa la coppia centrale composta da Dossena e Kempf, Van der Brempt recuperato ad agire come terzino destro e Alberto Moreno a giostrare sulla sinistra, in porta invece Audero ha vinto il ballottaggio con Reina.

QUOTE E PRONOSTICO ATALANTA COMO

La Dea parte nettamente favorita nella diretta Atalanta Como, come leggiamo anche dalle quote che sono state emesse dall’agenzia Snai: il segno 1 per la vittoria casalinga dell’Atalanta vi farebbe guadagnare una somma pari a 1,50 volte quanto investito, con il successo del Como – regolato dal segno 2 – siamo ad un valore equivalente a 6,25 volte la cifra sul piatto e infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio, con questo bookmaker porta in dote una vincita che corrisponde a 4,50 volte la vostra giocata.