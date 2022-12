Diretta Conegliano Budapest/ Streaming video tv: ecco l’Imoco in Champions League!

DIRETTA CONEGLIANO BUDAPEST: ESORDIO IN CHAMPIONS LEAGUE!

Conegliano Budapest, in diretta dal PalaVerde di Villorba, si gioca alle ore 18:30 di mercoledì 7 dicembre: la partita è valida per la prima giornata nel gruppo A di volley Champions League 2022-2023. Anche la principale competizione europea di pallavolo femminile prende il via, con ritardo rispetto a quella maschile: per la Imoco si tratta di un esordio relativamente morbido in un girone che comunque potrebbe avere qualche grado di difficoltà da non sottovalutare, soprattutto in una stagione nella quale le venete fanno a meno di Paola Egonu e Miriam Sylla e dunque hanno come resettato rispetto agli anni passati.

Diretta/ Novara Potsdam (risultato finale 3-1): Igor senza problemi

Conegliano resta comunque una delle primissime candidate alla vittoria della Champions League, lo dice il suo roster e lo dice per l’appunto cosa è successo nelle stagioni recenti; va detto però che questo esordio non arriva certo nel momento migliore, perché in campionato la Imoco ha perso nettamente contro Scandicci, in casa, e dunque ha anche posto fine alla sua imbattibilità nel 2022-2023. Aspettando ora che la diretta di Conegliano Budapest prenda il via, proviamo a fare qualche rapida considerazione sui temi principali che ci introducono a questa partita di Champions League.

Diretta/ Roeselare Civitanova (risultato finale 1-3): vittoria e primato per la Lube!

DIRETTA CONEGLIANO BUDAPEST STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Conegliano Budapest non sarà disponibile sui canali della televisione, perché non è la partita scelta per venire trasmessa nella programmazione della Champions League di volley femminile. Va però ricordato che le partite delle nostre squadre saranno fornite da Discovery Plus, una piattaforma la cui visione è riservata agli abbonati: per assistere alle immagini del match di Champions League, che saranno in diretta streaming video, dovrete quindi diventare clienti del servizio e utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Diretta/ Trento Zaksa (risultato finale 3-1): la Itas la chiude!

DIRETTA CONEGLIANO BUDAPEST: SITUAZIONE E CONTESTO

Aspettando la diretta di Conegliano Budapest possiamo ricordare quale sia la formula della Champions League di volley femminile, perché rispetto allo scorso anno c’è una leggera modifica che per qualche protagonista potrebbe anche essere sostanziale. I gironi eliminatori sono sempre cinque, formati ciascuno da quattro squadre; come al solito la prima classificata di ciascun raggruppamento accede ai quarti di finale, ma questa volta non è previsto che a fare loro compagnia siano anche le migliori tre seconde.

Infatti, tutte le società classificatesi alla piazza d’onore dovranno giocare un playoff insieme alla migliore terza; saranno dunque tre sfide e le squadre vincenti completeranno il tabellone dei quarti. Insomma: c’è decisamente più margine di errore in questa edizione ma è altrettanto chiaro che Conegliano, inserita nel gruppo A anche con Rzeszow e Mulhouse, punti al primo posto per andare direttamente tra le prime otto. Anche per questo l’esordio, per quanto possa essere abbordabile, non andrà sbagliato e tra poche ore vedremo cosa succederà nella diretta di Conegliano Budapest.

© RIPRODUZIONE RISERVATA