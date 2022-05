Diretta Conegliano VakifBank/ Streaming video tv: grande finale! (Champions League)

DIRETTA CONEGLIANO VAKIFBANK: FINALE CON SFIDA INFINITA!

Conegliano VakifBank sarà in diretta dall’Arena Stozice di Lubiana, alle ore 18:00 di domenica 22 maggio: la finale di Champions League 2021-2022 ci propone la sfida infinita tra due squadre meravigliose, che per il secondo anno consecutivo si contenderanno lo scettro di campione d’Europa. Due club che tirano l’intero movimento del volley mondiale: non a caso nel corso di questa stagione Conegliano ha battuto il record di vittorie consecutive in tutte le competizioni, e lo ha strappato proprio al VakifBank a dimostrazione di come in questo momento non si possa davvero trovare di meglio, e forse per distacco.

Diretta/ Trento Perugia (risultato finale 3-3) Itas in finale di Champions League!

La Imoco si presenta alla finale di Champions League avendo nel frattempo vinto il quinto scudetto nella sua storia; meglio ancora, le pantere possono chiudere la seconda stagione consecutiva mettendo in bacheca ogni singolo trofeo che hanno disputato, il che ci parlerebbe davvero di leggenda. La diretta di Conegliano VakifBank sarà un grande spettacolo: non possiamo che sperare che le venete facciano il bis rivincendo la finale di Champions League come l’anno scorso, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche ragionamento sui temi principali che emergeranno da questa partita dell’Arena Stozice.

Diretta/ Perugia Trento (risultato finale 2-3): vince l'Itas al tie-break!

DIRETTA CONEGLIANO VAKIFBANK STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta tv di Conegliano VakifBank sarà trasmessa su Eurosport 2: il canale è disponibile sulla televisione satellitare al numero 211 del vostro decoder, e dunque per assistere al match avrete bisogno di aver sottoscritto un abbonamento al servizio. Ricordiamo comunque che questo canale dovrebbe essere visibile anche su DAZN: dunque la finale di Champions League sarà una visione anche in diretta streaming video per i clienti di questa piattaforma, che potranno attivarla su tutti i dispositivi compatibili ivi compresa una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Diretta/ Conegliano Monza (risultato 3-1) streaming video tv: è finale di Champions!

DIRETTA CONEGLIANO VAKIFBANK: RISULTATI E CONTESTO

Siamo dunque pronti alla diretta di Conegliano VakifBank, e allora possiamo ricordare che per arrivare a questa finale di Champions League la Imoco ha dovuto superare, nella fase ad eliminazione diretta, soltanto i quarti in cui ha incrociato Monza. La Vero Volley nel match di ritorno ha strappato un set, unico perso da Conegliano in tutta la competizione, poi la squadra di Daniele Santarelli ha saltato la semifinale perché l’avrebbe comunque giocata contro una russa (Dinamo Mosca o Dinamo Ak Bars), e come sappiamo questa federazione è stata bandita dalle coppe Cev dopo l’invasione dell’Ucraina.

Il VakifBank invece ha fatto fuori Rzeszow, girando il 2-3 interno con una vittoria per 3-1 in Polonia, e poi ha superato il derby contro il Fenerbahçe con risultati inversi, perché ha perso 0-3 la partita di ritorno ma ha messo in cascina il golden set. Una squadra, quella turca, che come Conegliano sa esprimersi al meglio quando conta: la Imoco non sempre è stata perfetta in questa stagione – pensiamo alla regular season di campionato – ma nel momento in cui si trattava di sollevare i trofei ha elevato il proprio gioco, rimontando nella finale scudetto contro la stessa Monza e andando a vincere il titolo di autorità. Sì, la finale di Champions League femminile Conegliano VakifBank sarà uno spettacolo…











© RIPRODUZIONE RISERVATA