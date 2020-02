Diretta Conegliano Busto Arsizio/ Streaming video Rai: finale Coppa Italia volley

Conegliano Busto Arsizio è la finale della Coppa Italia 2019-2020 di volley femminile: si gioca al PalaYamamay di Busto Arsizio, sede della Final Four: la Unet E-Work ha dunque la possibilità del fattore campo che ha già sfruttato nel migliore dei modi nella semifinale del sabato, demolendo le speranze di Monza e ottenendo una vittoria senza lasciare set per strada. La vera favorita per il titolo è però la Imoco, che sta dominando il campionato e in questa stagione ha già messo in bacheca nientemeno che il Mondiale per Club: le venete vogliono riscattare le due finali consecutive perse nelle edizioni precedenti e potrebbero mettere in bacheca il loro secondo titolo – come la stessa Busto Arsizio. Nel frattempo hanno già pienamente convinto in semifinale, con un successo senza discussioni nei confronti di Scandicci; vedremo ora come andranno le cose nella diretta di Conegliano Busto Arsizio, aspettando la quale possiamo fare qualche valutazione sui temi principali.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Conegliano Busto Arsizio sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, dunque come sempre l’appuntamento con il volley è su Rai Sport o Rai Sport + che trovate, rispettivamente, ai numeri 57 e 58 del vostro televisore. Ricordiamo anche la possibilità di assistere alla finale di Coppa Italia in diretta streaming video, semplicemente visitando il sito www.raiplay.it con dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone; sul portale www.legavolleyfemminile.it troverete invece tutte le informazioni utili sul torneo e sulle due squadre in campo. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA CONEGLIANO BUSTO ARSIZIO: RISULTATI E CONTESTO

Per come la stagione sta procedendo, Conegliano Busto Arsizio è la finale di Coppa Italia più giusta: le due squadre infatti occupano i primi due posti nella classifica di Serie A1 e stanno dominando la scena, avviate verso una finale scudetto che riporterebbe le lombarde a vivere i fasti del passato recente, mentre confermerebbe la Imoco come società che in questo momento sta tirando il movimento. La squadra veneta in particolare ha costruito una corazzata in questa stagione, e ha come obiettivo quello di vincere tutto; messo in bacheca il Mondiale per Club, spezzando il tabù legato alle squadre italiane, adesso è il turno della Coppa Italia aspettando i grandi obiettivi, vale a dire lo stesso campionato e naturalmente la Champions League. Conegliano tuttavia non dovrà sottovalutare Busto Arsizio: la Unet E-Work come detto ha la possibilità di giocare davanti al proprio pubblico e questo in una partita secca potrebbe fare tutta la differenza del mondo. Staremo allora a vedere quello che succederà tra poche ore, quando finalmente le due squadre calcheranno il taraflex del PalaYamamay per disputarsi il trofeo nazionale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA