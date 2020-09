Diretta Conegliano Busto Arsizio/ Streaming video Rai2: c’è finale Supercoppa volley!

Conegliano Busto Arsizio, in diretta dal PalaGoldoni di Vicenza è la partita di volley femminile in programma oggi, domenica 6 settembre 2020: fischio d’inizio previsto per le ore 21.15. Sarà dunque con la diretta tra Conegliano e Busto Arsizio riedizione della finale di Coppa Italia 2019 che verrà assegnato il primo trofeo della stagione 2020-21 del volley femminile, il primo post lockdown, ovvero la Supercoppa italiana 2020. Manifestazione che per ora più che distinguersi per valore sportivo (anche se abbiamo assistito a match entusiasmanti) si sta facendo notare nelle cronache sportive per le grandi polemiche che sta suscitando questa Final Four, originariamente organizzata in Piazza dei Signori a Vicenza. Dopo i problemi legati alla luce della prima semifinale tra le pantere e Scandicci, la seconda gara tra la Uyba e Novara è stata sospesa e rinviata per impraticabilità del campo, per via della condensa che si era formata sul taraflex. La seconda gara è stata ripresa dall’1-1 (in contravvenzione al regolamento, che in tal caso prevede la disputa del match dallo 0-0) solo questa mattina alle ore 11.30, e pure in ritardo per la mancata preparazione del palazzetto: tutto questo solo a poche ore dalla finalissima di questa sera, che verrà disputata a porte chiuse. Si apre dunque nelle più roventi polemiche contro l’organizzazione della Lega questa finale di Supercoppa di volley femminile, che comunque ci regalerà tantissimo spettacolo.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta tra Conegliano e Busto Arsizio sarà visibile in chiaro sulla tv di stato: appuntamento con la diretta tv alle ore 21.15 su Rai2, al numero 2 del telecomando del digitale terrestre. Diretta streaming video della partita garantita per tutti gli appassionati tramite il noto servizio Raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA FINALE DI SUPERCOPPA (da raiplay.it)

DIRETTA CONEGLIANO BUSTO ARSIZIO: IL CONTESTO

Ma oltre alle polemiche, ecco che davvero non vediamo l’ora di dare la parola al campo per la diretta tra Conegliano e Busto Arsizio, big match che mette in palio il primo trofeo della stagione, la Supercoppa italiana 2020. Coppa per cui l’Imoco ci appare naturale favorita: le pantere hanno fatto loro il titolo già nel 2018 e nel 2019 (a cui aggiungiamo il successo del 2016) e hanno mostrato fin dalla semifinale disputare contro Scandicci, di aver fatto tesoro del tempo extra concesso per gli allenamenti, da che i palazzetti sono stati riaperti post lockdown. Inoltre, vedendo il rooster in mano a Santarelli, ricco di star del calibro di Paola Egonu e Miriamo Sylla, è facile immaginare perché il pronostico arrida alle venete. Pure la UYBA di Fenoglio, guidata da una sempre combattiva Francesca Piccinini è squadra in grado di capovolgere le carte in tavola, specie in un match secco come sarà la finale di questa sera a Vicenza. Le farfalle hanno ben sopportato i problemi legati alla semifinale interrotta con Novara, mostrando grande concentrazione e solidità mentale e spirituale: pure nella mente delle bustocche è ben impresso il KO rimediato nella finale di Coppa Italia 2019 proprio contro Conegliano, dello scorso febbraio, come anche la consapevolezza di poter finalmente fare propria la Supercoppa, trofeo che manca dal 2012. Chissà però che cosa ci dirà il campo!

