Diretta Fenerbahce Conegliano/ Streaming video tv: Imoco in Turchia, Champions League

Fenerbahce Conegliano, in diretta dal Burhan Felek Voleybol Salonu naturalmente di Istanbul, si giocherà alle ore 17.00 italiane (le 19.00 locali) di questo pomeriggio, giovedì 16 marzo 2023, come partita d’andata dei quarti di finale della Champions League di volley femminile edizione 2022-2023. Partita di lusso che apre naturalmente il doppio confronto che sarà poi completato settimana prossima in casa della A. Carraro Imoco Conegliano, vincitrice del proprio girone e quindi qualificata direttamente per i quarti di finale a differenza del Fenerbahce Opet Istanbul, che è dovuta passare dal turno di playoff ma resta comunque rivale temibile.

La diretta di Fenerbahce Conegliano mette dunque in copertina la formazione veneta allenata da Daniele Santarelli, che pure in questa stagione si sta confermando come punto di riferimento sia in Italia sia a livello internazionale, dal momento che negli scorsi mesi Conegliano ha già messo in bacheca Supercoppa Italiana, Mondiale per Club e Coppa Italia, sognando naturalmente di completare una cinquina leggendaria con Champions League e scudetto. Per adesso naturalmente sarebbe importante mettere in discesa questa doppia sfida dei quarti di finale: che cosa ci dirà il campo nella diretta di Fenerbahce Conegliano?

DIRETTA FENERBAHCE CONEGLIANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Fenerbahce Conegliano il punto di riferimento saranno i canali di Eurosport, inoltre va naturalmente ricordato che tutti i match della Champions League di volley sono appannaggio della piattaforma Discovery Plus: il servizio dunque prevede una trasmissione di Fenerbahce Conegliano in diretta streaming video, naturalmente riservata a chi ha sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA FENERBAHCE CONEGLIANO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Fenerbahce Conegliano, dobbiamo ricordare quanto abbiamo già brevemente accennato in precedenza. La Imoco Conegliano torna protagonista in Europa dopo il primo posto che ha giustamente premiato il cammino perfetto per le venete nel girone di Champions League. Il ruolino di marcia per le ragazze di Daniele Santarelli nel girone A merita di essere ricordato per la sua straordinaria qualità: debutto con vittoria casalinga per 3-0 contro le ungheresi del Vasas Budapest, poi ecco il colpo per 0-3 in casa delle francesi del Mulhouse, nella terza giornata è arrivata per Conegliano la vittoria per 1-3 anche in Polonia contro il Rzeszow, poi per blindare il primo posto ecco altri successi nella seconda metà del gruppo: 3-0 casalingo contro il Mulhouse, 1-3 a Budapest e infine un altro 3-0 al Palaverde contro Rzeszow per ottenere il massimo di punti possibili.

Il Fenerbahce Opet Istanbul ha ottenuto invece il secondo posto nel girone D, con un bilancio di quattro vittorie e due sconfitte. I ko sono arrivati sui campi di Stoccarda e Lodz in un girone che in effetti è stato molto combattuto fra queste tre formazioni. Il Fenerbahce infine ha chiuso al secondo posto alle spalle delle tedesche e davanti alle polacche, quindi è stato necessario il doppio impegno negli spareggi con le polacche del Grupa Azoty Chemik Police, con vittoria già per 2-3 all’andata in trasferta e poi 3-1 in casual ritorno per guadagnarsi la sfida contro l’Imoco. Le venete sono favorite, ma l’andata in Turchia presenta numerose insidie: siamo davvero curiosi di scoprire quali risposte ci darà la diretta di Fenerbahce Conegliano…

