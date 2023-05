Diretta Conegliano Monza/ Streaming video Rai: in Veneto per gara-3 (volley)

Conegliano Monza, in diretta dal Palaverde di Villorba (Treviso), si giocherà con fischio d’inizio alle ore 20.45 di questa sera, giovedì 11 maggio 2022, la pallavolo ci proporrà ancorauna volta un appuntamento imperdibile con la partita valida come gara-3 della finale scudetto della Serie A1 di volley femminile, nella quale il Vero Volley Monza è riuscito due giorni fa a pareggiare la serie che sabato sera era iniziata con la vittoria casalinga da parte della Imoco Conegliano al Palaverde, anche se solamente al tie-break (3-2). Storia molto diversa martedì sera, quando Monza ha sfruttato in maniera perentoria il fattore campo con un 3-0 netto che potrebbe cambiare le sorti di questa finale.

Diretta/ Monza Conegliano (risultato finale 3-0): dominio Vero Volley in Gara-2

La diretta di Conegliano Monza ci offrirà quello che probabilmente in questo momento è il meglio per la pallavolo italiana, dal momento che pure l’anno scorso era stata la finale scudetto, vinta da Conegliano in quattro partite, mentre a fine gennaio lombarde e venete avevano disputato pure la finale di Coppa Italia, vinta ancora una volta dalla Imoco, in quel caso con il netto punteggio di 3-0. Monza però sembra avere stavolta maggiori capacità di provare ad invertire la storia, Conegliano invece deve sfruttare il fattore campo per tornare nuovamente in vantaggio in questa serie al meglio di cinque partite: che cosa ci dirà stasera il campo nella diretta di Conegliano Monza?

DIRETTA/ Trento Civitanova (risultato finale 3-0): dominio assoluto!

DIRETTA CONEGLIANO MONZA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Conegliano Monza sarà garantita per tutti sia su Rai Sport HD (canale numero 58 in chiaro) sia per gli abbonati sul canale 204 di Sky Sport, cioè Sky Sport Arena, essendo il campionato di Serie A1 di volley femminile condiviso dalle due emittenti. Questo significa che la diretta streaming video di Conegliano Monza sarà garantita sia tramite sito o applicazione di Rai Play per tutti, sia tramite Sky Go ma naturalmente in questo caso solo per gli abbonati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA CONEGLIANO MONZA STREAMING VIDEO RAIPLAY

Diretta/ Civitanova Trento (risultato finale 3-2) streaming video Rai: vittoria Lube

DIRETTA CONEGLIANO MONZA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Conegliano Monza, abbiamo dunque visto che questa è stata l’ultima finale scudetto e pure quella di Coppa Italia: ecco perché parliamo del meglio del volley italiano, anche se le brianzole devono sfatare il tabù delle finali contro l’Imoco. Il Vero Volley Monza arriva alla finale già forgiato dalle battaglie, dal momento che il sodalizio lombardo ha già vissuto playoff avventurosi, perché ha avuto bisogno di tre partite sia nel derby dei quarti di finale contro Casalmaggiore sia nella semifinale contro Scandicci, in quest’ultimo caso ribaltando il fattore campo con una vittoria per 2-3 al tie-break in Toscana in gara-3.

Tutto molto più facile finora per Conegliano, dal momento che l’Imoco ha vinto in due sole partite sia contro Busto Arsizio ai quarti sia contro Novara in semifinale, lasciando per strada un solo set in quattro partite. Da questo punto di vista la finale si è subito presentata come più impegnativa e le venete hanno vinto per 3-2 in gara-1 contro Monza, poi il brutto ko per 3-0 ha sollevato qualche dubbio sulla corsa di Conegliano verso l’ennesimo scudetto, che coronerebbe una stagione già arricchita da Mondiale per Club, Supercoppa Italiana e Coppa Italia, vinta proprio contro le brianzole. Che cosa succederà quindi nella diretta di Conegliano Monza?











© RIPRODUZIONE RISERVATA