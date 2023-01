Diretta Conegliano Novara/ Streaming video Rai: classica semifinale, Coppa Italia

Conegliano Novara, in diretta dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), si giocherà alle ore 18.30 di oggi, sabato 28 gennaio 2023, come prima semifinale della Coppa Italia 2023 di pallavolo femminile che aprirà quindi la Final Four, con la consueta formula che garantirà un weekend all’insegna del grande volley da Bologna. Si comincia con una super classica, infatti la diretta di Conegliano Novara ci regalerà la partita che in quattro delle ultime cinque edizioni è stata la finale della Coppa Italia, oltre che naturalmente decisiva anche in molte altre competizioni, dal campionato alla Champions League.

Oggi c’è in palio un posto in finale, perché Prosecco Doc Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola Novara sono inserite nella stessa parte del tabellone. Nei quarti di finale Conegliano ha vinto 3-0 contro Cuneo, mentre Novara si è imposta con il punteggio di 3-1 in un derby piemontese contro Chieri. In base all’andamento in campionato dovremmo considerare favorite le venete, ma naturalmente in una partita secca tutto è possibile: che cosa succederà nella diretta di Conegliano Novara?

CONEGLIANO NOVARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Conegliano Novara sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché la Final Four della Coppa Italia femminile godrà della trasmissione sulla Rai. Di conseguenza, la diretta streaming video di Conegliano Novara sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

DIRETTA CONEGLIANO NOVARA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Conegliano Novara, possiamo allora ricordare che in questo momento le venete sono prime in campionato con 44 punti, mentre le piemontesi occupano la terza posizione a quota 36. Per Conegliano parliamo di un cammino quasi perfetto, con quindici vittorie e una sola sconfitta, mentre Novara ha raccolto fin qui tredici successi e tre sconfitte, inoltre l’Imoco ha vinto la Supercoppa Italiana proprio contro l’Igor Gorgonzola e per tutti questi motivi consideriamo favorita Conegliano.

Siamo già a un primo bivio della stagione: se Conegliano aggiungesse la Coppa Italia alla Supercoppa potremmo già considerarla una stagione positiva, anche se i bersagli più grossi saranno naturalmente in primavera, mentre per Novara aumenterebbe il rischio di restare a secco, senza dimenticare che pure in Champions League le venete hanno già ipotecato il primo posto, che sarà invece non facile da raggiungere per le piemontesi. Novara però ha l’occasione di ribaltare i giudizi e vincere un match che non può mai essere come gli altri: ecco perché è grande l’attesa per la diretta di Conegliano Novara…

