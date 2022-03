Diretta Conegliano Monza/ Streaming video tv: per la finale di Champions League!

DIRETTA CONEGLIANO MONZA: GRANDE DERBY ITALIANO!

Conegliano Monza, in diretta dal PalaVerde di Villorba (Treviso) alle ore 20:30 di giovedì 17 marzo, è il grande derby valido per il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2021-2022 di volley femminile. Si gioca direttamente per la finale: questo perché il quarto in questione avrebbe incrociato nel tabellone un altro derby, quello tra Dinamo Kazan e Dinamo Mosca, ma l’esclusione delle squadre russe dalle competizioni europee a seguito della guerra in Ucraina ha portato ad un “buco” che non è stato riempito, dunque la squadra che si qualificherà stasera sarà già in finale.

Diretta/ Jastrzebski Civitanova (risultato finale 3-2) video: Lube eliminata

Si riparte al PalaVerde dal 3-0 con cui Conegliano ha schiantato la Vero Volley all’Arena di Monza: le brianzole però hanno ancora la possibilità di ribaltare tutto, la formula infatti prevede che il golden set si giochi a parità di “punti” e, nel volley, sappiamo che 3 sono quelli assegnati alle vittorie per 3-0 o 3-1. Monza dunque ha bisogno di uno di questi due risultati per andare a forzare il decisivo golden set; vedremo se ci riuscirà nella diretta di Conegliano Monza, noi non vediamo l’ora di tuffarci nella grande atmosfera del quarto di finale di Champions League…

Diretta/ Berlino Trento (risultato 2-1) streaming video tv: grande reazione Itas!

DIRETTA CONEGLIANO MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta tv di Conegliano Monza, ritorno dei quarti di Champions League, sarà trasmessa su Eurosport 2: dunque avremo un appuntamento riservato agli abbonati della televisione satellitare, che troveranno questo canale al numero 211 del loro decoder. In alternativa, come ormai noto, le partite di Champions League volley sono fornite dalla piattaforma Discovery Plus che ne è diventata broadacaster ufficiale: anche per la visione in diretta streaming video del match, comunque, sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA/ Trento Berlino (risultato finale 3-0): la Itas vince gara-1 dei quarti!

DIRETTA CONEGLIANO MONZA: RISULTATI E CONTESTO

Conegliano Monza lancerà dunque una delle due squadre nella finale di Champions League, e ovviamente già questa è una gran bella notizia per il volley italiano; vedremo poi se si tratterà della Imoco che è campionessa in carica di questa competizione o sarà invece la Vero Volley a prendersi la gloria, volando per la prima volta nella finale del principale torneo. Quel che è certo è che sarà un grande spettacolo che ancora una volta conferma la bontà del nostro movimento, sempre in grado di arrivare in fondo in ambito europeo.

Nella partita di andata comunque Conegliano ha fatto vedere di essere mentalmente più pronta perché abituata a giocare questi impegni, la vittoria è stata sostanzialmente netta (parziali 21-25, 21-25, 19-25) e anche l’esito del terzo set rispetto ai primi due ci dice che a un certo punto le venete hanno aumentato la pressione e spento la luce per le avversarie. Monza insomma ha pagato lo scotto del grande palcoscenico, ma è comunque una squadra “arrivata” e attenzione, perché nell’ultima sfida diretta al PalaVerde ha vinto e quindi sa bene come si fa a battere Conegliano in trasferta. Staremo a vedere se sarà in grado di replicare, tra poche ore sarà il tempo di dare il via all’entusiasmante diretta di Conegliano Monza…

© RIPRODUZIONE RISERVATA