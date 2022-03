Diretta Monza Conegliano/ Streaming video tv: gara-1 dei quarti! (Champions League)

DIRETTA MONZA CONEGLIANO: DERBY DI CHAMPIONS LEAGUE!

Monza Conegliano sarà diretta dagli arbitri Stefano Cesare e Andrea Puecher: alle ore 20:30 l’Arena di Monza ospita gara-1 dei quarti di finale della Champions League 2021-2022 di volley. È grande spettacolo con il primo atto di un derby che ne avrà due: il ritorno si giocherà naturalmente al PalaVerde e la formula che regola questa fase ad eliminazione diretta è ovviamente quella del golden set, che dirimerà un’eventuale parità. Siamo stati sfortunati nel sorteggio perché una delle due squadre sarà eliminata, per contro però possiamo dire che avremo almeno un’italiana che procederà e non solo.

DIRETTA/ Civitanova Jastrzebski (risultato finale 0-3): polacchi in tre set!

Infatti, vista l’esclusione dei club russi dalle competizioni europee, la vincente della diretta di Monza Conegliano accederà direttamente alla finale di Champions League, essendo che il quarto incrociato sarebbe stato quello tra Dinamo Kazan e Dinamo Mosca. Da questo punto di vista è stata una beffa per Novara, ma ad ogni modo lo show è solo all’inizio e la diretta di Monza Conegliano promette scintille, non solo perché si tratta di un derby di casa nostra ma anche per la qualità che le due squadre hanno messo sul campo per tutta la stagione; vedremo come andrà all’Arena di Monza, intanto proviamo a fare qualche valutazione.

DIRETTA/ Civitanova Kedzierzyn Kozle (risultato 2-3) streaming video: fine tie break!

DIRETTA MONZA CONEGLIANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta tv di Monza Conegliano sarà trasmessa su Eurosport 2: la visione della partita valida per i quarti di finale di Champions League sarà dunque riservata agli abbonati della televisione satellitare, precisamente al numero 211 del decoder. Ricordiamo che questo canale sarà visibile anche su DAZN, dunque anche i clienti di questa piattaforma potranno assistere al match in diretta streaming video, sfruttando dispositivi mobili come tablet e smartphone ma anche televisioni compatibili (Amazon Fire, Android Tv e altre) o gaming, per esempio Xbox One o PlayStation 4 e 5.

DIRETTA/ Perugia Fenerbahce (risultato finale 3-0) streaming video tv: fine gara!

DIRETTA MONZA CONEGLIANO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Monza Conegliano è certamente di difficile lettura. In campionato abbiamo una vittoria a testa ed entrambi i successi sono arrivati in trasferta, la classifica dice Vero Volley che ha due punti di vantaggio ma anche una partita in più rispetto alla Imoco, che una settimana fa è caduta nel recupero di Novara ma poi si è rifatta battendo Scandicci. Il trend sicuramente vede Conegliano in calo rispetto alla dominante stagione scorsa, ma è anche vero che reggere quei ritmi (ricordiamo il record delle 76 vittorie consecutive) sarebbe stato francamente impossibile, e le venete ci hanno abituato talmente bene che qualche sconfitta sparsa appare un fallimento.

Vero è anche che Monza è in grande crescita: l’anno scorso la vittoria della Cev Cup, quest’anno il definitivo salto di qualità andando a contendere alle corazzate di casa nostra il primo posto in regular season – e quindi lo scudetto – e in Europa potendo guardare negli occhi il VakifBank e, pur perdendoci due volte, sapere di avere le armi per giocarsela. Conegliano resta comunque la squadra che ha vinto l’ultima Champions League, e quindi quella da battere; tecnicamente le pantere hanno ancora qualcosa in più guardando al quadro generale, ma mai come oggi la diretta di Monza Conegliano rischia di essere una sfida di straordinario equilibrio e nella quale sarà complicatissimo dire chi arriverà alla finale europea…



© RIPRODUZIONE RISERVATA