Diretta Conegliano Mulhouse/ Streaming video tv: per il poker, Champions League

Conegliano Mulhouse, in diretta naturalmente dal Palaverde di Villorba (Treviso), si giocherà alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 18 gennaio 2023, per la quarta giornata del girone A della Champions League di volley femminile edizione 2022-2023. L’Imoco Conegliano onora il proprio status di grande potenza del volley femminile essendo a punteggio pieno e sempre più vicina al fondamentale obiettivo del primo posto nel gruppo, grazie alle vittorie ottenute a dicembre contro il Vasas Budapest e sul campo proprio delle francesi del Mulhouse, seguite dal successo di settimana scorsa in Polonia, sul campo del Rzeszow.

La diretta di Conegliano Mulhouse ci offrirà una partita di fondamentale importanza, perché un nuovo successo sancirebbe in modo forse definitivo la fuga di Conegliano verso il primato. In questa stagione il regolamento della Champions League prevede che si qualificheranno immediatamente per i quarti di finale solamente le prime dei cinque gironi, mentre le seconde (con la migliore terza) saranno costrette a passare tramite un turno aggiuntivo di playoff per stabilire le ultime tre squadre che entreranno fra le magnifiche otto. L’obiettivo per l’Imoco naturalmente è quello di vincere il girone e in casa contro le francesi, già battute a domicilio e con un terzo dei punti in classifica, si punta a calare il poker: cosa ci dirà la diretta di Conegliano Mulhouse?

DIRETTA CONEGLIANO MULHOUSE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Conegliano Mulhouse il punto di riferimento saranno i canali di Eurosport, inoltre va naturalmente ricordato che tutti i match della Champions League di volley sono appannaggio della piattaforma Discovery Plus: il servizio dunque prevede una trasmissione di Conegliano Mulhouse in diretta streaming video, naturalmente riservata a chi ha sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA CONEGLIANO MULHOUSE: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Conegliano Mulhouse, possiamo ricordare che le venete sono già in fuga nel girone C di Champions League. Abbiamo visto tuttavia che serve il primo posto per andare immediatamente ai quarti e allora naturalmente a metà del cammino non si può ancora dire di aver tagliato il traguardo, sebbene Conegliano abbia già quattro punti di vantaggio sulla più vicina inseguitrice che sono le polacche e se vincesse oggi l’ipoteca sarebbe ancora più forte. Finora l’Imoco Conegliano ha lasciato per strada solamente un set, non arrivare prima implicherebbe un crollo francamente inimmaginabile nella seconda metà del girone.

Conegliano ha vinto per 3-0 sia nel debutto casalingo contro il Vasas Budapest sia nella trasferta francese sul campo del Mulhouse, mentre sul campo del Rzeszow ha concesso il primo set, ma poi ha vinto 1-3. Il Mulhouse travolto in casa sua non dovrebbe essere un ostacolo impegnativo, a maggior ragione al Palaverde, anche se settimana scorsa le francesi hanno mosso la loro classifica andando a vincere per 1-3 a Budapest dopo due sconfitte a dicembre. Oggi le ragazze di Daniele Santarelli potrebbero avvicinare ancora di più il primo posto, ecco perché c’è davvero grande attesa per scoprire quali risposte potrà darci la diretta di Conegliano Mulhouse…

