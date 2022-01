Diretta Conegliano Novara/ Streaming video Rai 2: la finale, Coppa Italia 2022

DIRETTA CONEGLIANO NOVARA: FINALE SPETTACOLARE DI COPPA ITALIA!

Conegliano Novara, in diretta dal Palazzetto dello Sport di Roma, sarà l’imperdibile appuntamento alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, giovedì 6 gennaio, con la finale della Coppa Italia 2022 di volley femminile, che dunque oggi incoronerà la squadra vincitrice pure tra molte difficoltà dovute alla recrudescenza della pandemia di Covid – basterebbe dire che ieri Novara ha vinto a tavolino la seconda semifinale a causa dei troppi casi di positività nelle fila di Chieri, che doveva essere la sua avversaria nel derby piemontese.

Adesso però pensiamo alla diretta di Conegliano Novara, alla quale invece le venete dell’Imoco sono arrivate vincendo la prima semifinale, disputata regolarmente ieri pomeriggio con il successo per 3-1 contro Busto Arsizio: attenzione allora al fattore stanchezza, perché naturalmente si affrontano una squadra che ha giocato pure ieri e una invece che ha riposato. Non è il massimo, ma almeno la Coppa Italia va portata a casa senza ulteriori ritardi per non rendere ancora più difficile una situazione già al limite in calendario: che cosa ci riserverà Conegliano Novara?

DIRETTA CONEGLIANO NOVARA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA FINALE DI COPPA ITALIA

La diretta tv di Conegliano Novara sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Due, perché la Tv di Stato garantirà la ribalta di un canale generalista per la finale della Coppa Italia di volley femminile 2021-2022. Di conseguenza, ricordiamo che sarà disponibile anche la diretta streaming video gratuita tramite il sito oppure la app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI CONEGLIANO NOVARA

DIRETTA CONEGLIANO NOVARA: RISULTATI E CONTESTO

In vista della diretta di Conegliano Novara, abbiamo già evidenziato che la finale di Coppa Italia 2022 sarà decisamente anomala, ma non è per niente anomalo il fatto che a contendersi un titolo del volley femminile siano Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola Novara. Basterebbe ricordare, per limitarsi solamente alla Coppa Italia, che tre delle ultime quattro finali sono state proprio tra Conegliano e Novara, con due successi per le piemontesi nel 2018 per 3-1 e poi al tie-break nel 2019, mentre le venete si sono imposte per 3-1 nella scorsa edizione dopo avere già vinto la Coppa Italia nel 2020, ma in quel caso al termine di una finale contro Busto Arsizio.

Non solo: Conegliano Novara è stata la finale scudetto degli ultimi tre campionati di Serie A1 portati a termine (2018.2019 e 2021, nel 2020 il campionato non fu completato), ma in questo caso dobbiamo osservare che lo scudetto è sempre finito sul petto delle venete. Ci sono poi quattro delle ultime cinque finali della Supercoppa Italiana, con tre successi per l’Imoco e una per la Igor Gorgonzola, infine la finale-derby tutta italiana della Champions League 2019, vinta in quel caso da Novara contro Conegliano. Oggi una nuova puntata della storia infinita: chi avrà la meglio?



