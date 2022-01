Diretta Conegliano Nyiregyhaza/ Streaming video tv: un testa-coda! (Champions League)

DIRETTA CONEGLIANO NYIREGYHAZA: PARTITA SENZA STORIA?

Conegliano Nyiregyhaza è in diretta dal PalaVerde di Villorba, alle ore 20:30 di mercoledì 26 gennaio: tornano le emozioni della Champions League 2021-2022 di volley femminile, siamo nella quarta giornata del gruppo E e per la Imoco questa partita si presenta come una formalità, almeno sulla carta. Lo scorso 9 dicembre Conegliano aveva vinto nettamente in Ungheria, e questa sera ci si presenta un testa-coda nel girone: Imoco prima con 9 punti, Nyiregyhaza ultimo con 0, un pronostico del tutto chiuso al netto di quello che ci dirà poi il campo.

Va anche ricordato che domenica 16 le venete sono ripartite in campionato battendo Roma con un 3-0 inequivocabile, dunque continuano la loro corsa di testa e ora vogliono archiviare il prima possibile la qualificazione ai quarti di Champions League, chiaramente con il primo posto. Vedremo quello che succederà nella diretta di Conegliano Nyiregyhaza, aspettando che si giochi possiamo fare qualche valutazione circa i temi principali legati alla partita e al torneo continentale, aspettando che si giochi possiamo fare qualche valutazione circa i temi principali legati alla partita e al torneo continentale.

DIRETTA CONEGLIANO NYIREGYHAZA: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Conegliano Nyiregyhaza non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: le partite della Champions League di volley femminile sono infatti fornite dalla piattaforma Discovery Plus che, tra i tanti eventi sportivi, ha acquisito i diritti anche di questa manifestazione. Bisognerà dunque sottoscrivere un abbonamento al servizio, la visione sarà in diretta streaming video e di conseguenza, per assistere al match, sarà necessario dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA CONEGLIANO NYIREGYHAZA: RISULTATI E CONTESTO

Come già detto la diretta di Conegliano Nyiregyhaza non dovrebbe presentare particolari problemi per la Imoco: le due squadre hanno finora un cammino diametralmente opposto nel gruppo E di Champions League. Se le pantere hanno sempre vinto senza mai cedere un set, le ungheresi hanno sempre perso e in carniere non hanno parziali portati a casa. Per Niyregyhaza già a questo punto la qualificazione ai quarti è sostanzialmente impossibile, a meno che arrivino tre clamorose vittorie nei match di ritorno.

Tuttavia gli incroci di calendario ci dicono che al massimo la squadra magiara timbrerebbe il secondo posto, e non è detto che sia poi una delle migliori. Realisticamente, Nyiregyhaza è già eliminato ma questo non toglie il fatto che contro le campionesse di tutto vorrà fare bella figura; Conegliano, che è tremendamente superiore alle avversarie di questa sera, dovrà stare attenta a non sottovalutare l’impegno, vincere con un altro 3-0 (o 3-1) significherebbe di fatto blindare il primo posto nel girone in attesa della sfida diretta contro il Chemik Police, che chiuderà il girone tra quasi un mese.

