Diretta Conegliano Rzeszow/ Streaming video tv: per l’en-plein, Champions League

Conegliano Rzeszow, in diretta naturalmente dal PalaVerde di Villorba (Treviso), si giocherà alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 8 febbraio 2023: siamo giunti alla sesta e ultima giornata del girone A della Champions League di volley femminile edizione 2022-2023, un gruppo che ha già emesso i suoi verdetti più significativi, dal momento che l’Imoco Conegliano è matematicamente già certa del primo posto mentre le avversarie odierne del Developres Rzeszow sono invece già sicure di chiudere in seconda posizione, dunque il match di cartello tra venete e polacche sarà di fatto ridotto al rango di “amichevole” di lusso.

La diretta di Conegliano Rzeszow sarà dunque più che altro l’occasione per un confronto di buon livello internazionale, anche se una squadra come Conegliano, che in stagione ha già vinto Mondiale per Club, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, non ha certo bisogno di conferme sul proprio livello di competitività. Anche in Champions League tutto è andato per il meglio per Conegliano: si qualificano immediatamente per i quarti di finale solamente le prime dei cinque gironi, mentre le seconde (con la migliore terza) saranno costrette a passare tramite un turno aggiuntivo di playoff per stabilire le ultime tre squadre che entreranno fra le magnifiche otto. Sappiamo quindi già che Conegliano andrà ai quarti e Rzeszow agli spareggi, ma siamo sempre molto curiosi vedere in azione le campionesse del Mondo: che cosa ci dirà la diretta di Conegliano Rzeszow?

DIRETTA CONEGLIANO RZESZOW STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Conegliano Rzeszow il punto di riferimento saranno i canali di Eurosport, inoltre va naturalmente ricordato che tutti i match della Champions League di volley sono appannaggio della piattaforma Discovery Plus: il servizio dunque prevede una trasmissione di Conegliano Rzeszow in diretta streaming video, naturalmente riservata a chi ha sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA CONEGLIANO RZESZOW: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Conegliano Rzeszow, abbiamo già tratteggiato la situazione del girone A di Champions League. Per le venete, come abbiamo già accennato, si tratta di un cammino perfetto: la perla è stata proprio la vittoria sul campo delle polacche per 1-3 il 10 gennaio scorso, che in pratica ha indirizzato in modo nettissimo la lotta per il prezioso primo posto in classifica. Le altre due componenti del girone non potevano impensierire in alcun modo la corazzata Imoco Conegliano, che infatti nelle quattro sfide con le ungheresi del Vasas Budapest e le francesi del Mulhouse hanno lasciato per strada un solo set, con tre successi per 3-0 e una vittoria per 3-1.

D’altronde, Conegliano al momento è prima nella classifica del campionato di Serie A1, ha vinto il girone di Champions League e ha già messo in bacheca tre titoli, cioè Mondiale per Club, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Se c’erano timori sul fatto che questo potesse essere un anno di ridimensionamento dopo gli addii di stelle come Paola Egonu e Miriam Sylla, possiamo già dire che siano stati spazzati via. Quanto alle polacche del Developres Rzeszow, annotiamo che l’addio matematico alle speranze di primo posto è arrivato con la vittoria per 2-3 a Budapest, che ha tolto un punto alle seconde, quindi a -4 da Conegliano, ma con ben otto lunghezze di vantaggio su Mulhouse, quindi il secondo posto è indiscutibile. La diretta di Conegliano Rzeszow darà gloria anche alle ospiti?

