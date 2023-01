Diretta Vasas Conegliano/ Streaming video tv: per il primato, Champions League

Vasas Conegliano, in diretta dalla Riz Levente Sporthall della capitale ungherese Budapest, si giocherà alle ore 18.15 di questa sera, martedì 31 gennaio 2023, per la quinta giornata del girone A della Champions League di volley femminile edizione 2022-2023. L’Imoco Conegliano finora ha fatto tutto alla perfezione, essendo a punteggio pieno e di conseguenza sempre più vicina al fondamentale obiettivo del primo posto nel gruppo, grazie alle quattro vittorie ottenute su altrettante partite disputate fino a questo momento, compreso il netto 3-0 rifilato all’andata a Villorba proprio al Vasas Obuda Budapest.

La diretta di Vasas Conegliano ci offrirà una partita comunque di fondamentale importanza, perché un nuovo successo sancirebbe in modo sostanzialmente definitivo (certamente in caso di vittoria da 3 punti) la matematica garanzia del primato di Conegliano. In questa stagione il regolamento della Champions League di volley prevede che si qualifichino immediatamente per i quarti di finale solamente le prime dei cinque gironi, mentre le seconde (con la migliore terza) saranno costrette a passare tramite un turno aggiuntivo di playoff per stabilire le ultime tre squadre che entreranno fra le magnifiche otto. L’obiettivo per l’Imoco naturalmente è quello di vincere il girone e ormai manca davvero poco: cosa ci dirà la diretta di Vasas Conegliano?

DIRETTA VASAS CONEGLIANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Vasas Conegliano il punto di riferimento saranno i canali di Eurosport, inoltre va naturalmente ricordato che tutti i match della Champions League di volley sono appannaggio della piattaforma Discovery Plus: il servizio dunque prevede una trasmissione di Vasas Conegliano in diretta streaming video, naturalmente riservata a chi ha sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA VASAS CONEGLIANO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Vasas Conegliano, possiamo ricordare che le venete sono ampiamente in fuga nel girone A di Champions League. Abbiamo visto tuttavia che serve il primo posto per andare immediatamente ai quarti e allora serve ancora uno sforzo per tagliare il traguardo, sebbene Conegliano abbia già quattro punti di vantaggio sulla più vicina inseguitrice che sono le polacche del Rzeszow, per di più già battute a casa loro e attese in Veneto settimana prossima, in un match conclusivo che si spera possa ridursi a semplice “amichevole”. Finora l’Imoco Conegliano ha lasciato per strada solamente un set in quattro partite, nella scorsa giornata c’è stato un bel 3-0 rifilato alle francesi del Mulhouse e non arrivare prima sembra ormai quasi impossibile…

Conegliano ha vinto per 3-0 sia nel debutto casalingo contro il Vasas Budapest sia nella trasferta francese sul campo del Mulhouse, mentre sul campo del Rzeszow ha concesso il primo set, ma poi ha vinto 1-3 per un successo di fondamentale valore contro la rivale più quotata. Il ritorno è cominciato vincendo di nuovo 3-0 con il Mulhouse, oggi si dovrebbe chiudere la pratica contro il fanalino di coda Vasas Obuda Budapest, che finora ha perso quattro partite su quattro raccogliendo un solo punto. La carta dice che non dovrebbe esserci storia, ora bisogna onorarla sul campo nella diretta di Vasas Conegliano…

