Diretta/ Conegliano Scandicci (risultato 0-1) video streaming Rai: set tirato (finale gara-1, 17 aprile 2024)

DIRETTA CONEGLIANO SCANDICCI (RISULTATO LIVE 0-1): FINE PRIMO SET

Mettiamo in archivio il primo tempo della diretta di Conegliano Scandicci, il risultato è stato 0-1 a favore della squadra ospite. È stata una partita tirata, con Conegliano sempre in partita nonostante il risultato finale. Le schiacciate di Herbots sono state fondamentali per la squadra toscana, permettendole di prendere il comando del set e portarsi in vantaggio.

Anche se Conegliano ha lottato con determinazione, non è riuscito a ribaltare il risultato, concedendo così il primo set a Scandicci. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CONEGLIANO SCANDICCI (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Finalmente la diretta di Conegliano Scandicci sta per cominciare: gara-1 della finale scudetto sarà il trentesimo incrocio tra queste due squadre, e anche i precedenti raccontano di un dominio da parte della Imoco. Abbiamo infatti 24 vittorie delle pantere contro 5 della Savino del Bene; in casa Conegliano è 12-3 ma l’anno scorso, in regular season, aveva subito un netto 3-0 al PalaVerde da parte di Scandicci. L’ultima sfida nei playoff risale invece al 2021-2022: eravamo in semifinale, sempre al meglio delle tre partite, e Conegliano aveva vinto in casa gara-1 senza lasciare un set, per poi completare l’opera a Firenze con un 3-1.

Steso esito l’anno precedente, e ancora nel 2018: nelle gare di playoff, finora sempre in semifinale, Conegliano è 6-0 nei confronti di Scandicci e ha perso appena due set contro la Savino del Bene. Ora per la prima volta le fiorentine si affacciano alla finale scudetto e giustamente ci credono, il grande doppio colpo su Milano ci ha detto di uno squadrone consapevole dei suoi mezzi e che non vuole lasciare nulla di intentato. Noi adesso ci possiamo mettere comodi e lasciare che a parlare sia il taraflex del PalaVerde, dove finalmente è tutto pronto: la diretta di Conegliano Scandicci per gara-1 della finale scudetto ci fa compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

COME SEGUIRE CONEGLIANO SCANDICCI IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta tv di Conegliano Scandicci sarà in chiaro: infatti gara-1 della finale scudetto, ed è un discorso che dovrebbe essere esteso a tutti gli altri episodi della serie, verrà fornita dalla televisione di stato e precisamente su Rai Sport HD, canale che trovate al numero 58 del digitale terrestre. In assenza di un televisore il match potrà essere seguito anche con il servizio di diretta streaming video fornito dalla stessa emittente, grazie al sito di Rai Play o alla relativa app; va poi ricordato che la mobilità sarà garantita, come per tutte le partite della Serie A1 di volley, anche dal portale Volleyballworld.net ma in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento al servizio. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI CONEGLIANO SCANDICCI

CONEGLIANO SCANDICCI: LA FAVORITA

La diretta di Conegliano Scandicci si avvicina: abbiamo più volte detto di una Imoco favorita, e del resto basta il palmarès per dirci che la squadra veneta ha riscritto la storia del volley femminile italiano, dominando in epoca recente e volendo ora proseguire la corsa. Dal 2015 a oggi Conegliano ha messo in bacheca sei scudetti, sei Coppe Italia, sette Supercoppe Europee, due Mondiali per Club e una Champions League: numeri assurdi, sono 22 trofei in nove stagioni (e potrebbero diventare 24 entro la fine dell’annata) i primi tre dei quali vinti da Davide Mazzanti, che poi dal 2017 ha lasciato spazio al suo vice Daniele Santarelli, che ha proseguito il ciclo e lo ha reso inarrestabile.

In Italia, Conegliano ha vinto ogni singolo trofeo disputato dal 2019-2020; alle avversarie ha lasciato le briciole, si chiamassero esse Novara, Monza (poi Milano) o appunto Scandicci, che ora sarà l’ennesima squadra che proverà a spezzare un dominio gialloblu che in campionato dura dal 2018-2019. Chiudere la stagione vincendo scudetto e Champions League rappresenterebbe per Conegliano la perfezione: la storia ci dice che ogni grande ciclo è comunque destinato a chiudersi prima o poi, ci si chiede ora se la Savino del Bene sarà il club in grado di mettere qualche sassolino negli ingranaggi del carro armato Imoco. (agg. di Claudio Franceschini)

CONEGLIANO SCANDICCI: INIZIA LA FINALE SCUDETTO!

Conegliano Scandicci, che sarà in diretta dal PalaVerde di Villorba, apre la finale scudetto di volley Serie A1 2023-2024: gara-1 si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 17 aprile, siamo in Veneto perché la Imoco ha vinto la regular season e dunque ha il fattore campo dalla sua parte, ricordando che ad ogni partita si invertirà il terreno di gioco e Conegliano avrà appunto la possibilità, eventuale, di giocare la decisiva gara-5 in casa. La sfida si prospetta entusiasmante: da una parte la corazzata che ha vinto cinque scudetti consecutivi e sei in sette anni, dall’altra un’avversaria alla prima assoluta.

La stagione di Scandicci però è stata meravigliosa: la Savino del Bene è arrivata ai quarti di Champions League spaventando Eczacibasi, in Serie A1 si è presa il secondo posto in classifica e ha fatto fuori Milano battendola 2-0 nella serie, tra l’altro senza nemmeno cedere un set ad una squadra che si pensava potesse arrivare in finale in carrozza, e che l’ultimo atto lo ha conquistato in Champions League. Come andranno le cose nella diretta di Conegliano Scandicci lo scopriremo tra poco, naturalmente la Imoco è favorita ma guai a dare per battuta in partenza la Savino del Bene…

DIRETTA CONEGLIANO SCANDICCI: UN INTERESSANTE INEDITO

La diretta di Conegliano Scandicci sarà entusiasmante: ripetiamo che si tratta di una prima volta, mai la Savino del Bene era riuscita a giocare una finale scudetto ma quest’anno le fiorentine hanno davvero fatto il salto di qualità, avendo sublimato un progetto che naturalmente era chiaro nel leggere i grandi nomi che sono arrivati a vestire questa maglia. A tale proposito, sarà una parata di stelle: da una parte Isabelle Haak, Joanna Wolosz, Kathryn Plummer, Kelsey Robinson-Cook, Sarah Fahr, Robin De Kruijf e Monica De Gennaro, dall’altra Ekaterina Antropova, Maja Ognjenovic, Britt Herbots, Zhu Ting, Haleigh Washington, Ana Carolina Da Silva e Beatrice Parrocchiale.

Che Conegliano parta con i favori del pronostico è abbastanza scontato: non ha mai perso in campionato (solo gara-2 della semifinale playoff contro Novara), ha già vinto Coppa Italia e Supercoppa, è una corazzata che sembra davvero essere superiore a tutta la concorrenza anche in Champions League, dove infatti ha raggiunto la finale. Tuttavia, Scandicci ha davvero poco da perdere e potrà giocare con l’entusiasmo della prima volta, sapendo che qualunque cosa arriverà in dote sarà un guadagno e comunque un’esperienza in vista del prossimo anno: che il grande spettacolo della diretta di Conegliano Scandicci abbia inizio, noi francamente non vediamo l’ora…











