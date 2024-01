DIRETTA/ Conegliano Scandicci (risultato 0-0) video streaming Rai: si comincia! (volley A1, 27 gennaio 2024)

DIRETTA CONEGLIANO SCANDICCI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, sta per cominciare la diretta di Conegliano Scandicci, un big-match per la nostra Serie A1 di volley femminile, anche se i precedenti sono sostanzialmente a senso unico, dal momento che in 28 partite ufficiali si contano addirittura 23 vittorie per la Prosecco DOC Imoco Conegliano a fronte di appena cinque successi per la Savino Del Bene Scandicci.

Per le ospiti toscane quindi questa partita sarà una sorta di esame di laurea, che Britt Herbots ha presentato con queste parole per il sito Internet della società di Scandicci: “In questo campionato ogni partita è da affrontare nel giusto modo. È ovvio che Conegliano è una squadra di alto livello, altrimenti non sarebbe così in alto in classifica. Con il poco tempo che abbiamo a disposizione, dobbiamo preparare al meglio la partita. Andiamo al PalaVerde come sempre: cariche e grintose”. Questo dunque è lo spirito della Savino Del Bene, ma certamente le padrone di casa della Imoco non saranno di meno: basta parole, facciamo parlare solamente il campo e le protagoniste dell’attesa diretta di Conegliano Scandicci, che adesso inizia davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CONEGLIANO SCANDICCI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Conegliano Scandicci sarà garantita dalla televisione di stato, come sempre succede quando si tratta del match serale del sabato in Serie A1: l’appuntamento dunque è quello classico su Rai Sport, canale che trovate al numero 57 del vostro telecomando, e possiamo anche ricordare che in assenza di un televisore sarà possibile seguire il match in diretta streaming video, visitando il sito di Rai Play o attivando la relativa app. L’alternativa per la mobilità è garantita dalla piattaforma Volleyballworld.net, ma in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI CONEGLIANO SCANDICCI

BIG MATCH AL PALAVERDE!

Conegliano Scandicci, partita in diretta dal PalaVerde di Villorba (Treviso) alle ore 21:00 di sabato 27 gennaio, si gioca per la 18^ giornata nel campionato di volley Serie A1 2023-2024. È una sfida di lusso, una di quelle per cui davvero vale la pena pagare il prezzo del biglietto: all’andata ha vinto la Imoco che rimane ancora imbattuta in questo campionato femminile e conserva il suo primo posto in classifica con due punti di vantaggio su Milano, non pagando dazio settimana scorsa perché, nonostante un secondo successo consecutivo al tie break, stavolta anche il Vero Volley ha vinto al quinto set.

Sarà anche una sfida tra due squadre che hanno già conquistato il pass per i quarti di finale di Champions League, e che dunque troveremo protagoniste anche in Europa; sarà un match intensissimo e nel quale la Savino del Bene può provare a rifare quello che le era riuscito l’anno scorso, ovvero sbancare il PalaVerde. Aspettando che la diretta di Conegliano Scandicci prenda il via, noi possiamo fare un rapido approfondimento su quelli che potrebbero essere i temi principali che emergeranno da questo big match lussureggiante per il campionato di volley Serie A1, che si giocherà tra poche ore.

DIRETTA CONEGLIANO SCANDICCI: RISULTATI E CONTESTO

Con la diretta di Conegliano Scandicci raccontiamo dunque una partita intrigante: Imoco e Savino del Bene hanno raggiunto una dimensione internazionale importante, ma chiaramente per ora la differenza è segnata dal fatto che Conegliano ha una bacheca zeppa di trofei mentre Scandicci deve ancora fare i conti con una rivalità che in campo nazionale significa anche sfidarsi con Milano e magari Novara, il che rende davvero complicato vincere qualcosa. Il fatto però che la Savino del Bene abbia vinto il girone di Champions League davanti a uno squadrone come Eczacibasi la dice lunga sul livello della squadra.

In Serie A1 le fiorentine hanno perso tre volte in 17 partite: due contro Milano e una appunto contro la Imoco, mentre Conegliano come abbiamo già detto è imbattuta e potrebbe puntare a chiudere la regular season con zero sconfitte, anche se sa molto bene che i titoli si vincono in primavera e passando attraverso le serie di playoff. Ciò non toglie assolutamente nulla allo spettacolo che sarà la diretta di Conegliano Scandicci; a noi non resta che metterci comodi e aspettare che le due squadre si diano battaglia sul taraflex del PalaVerde…











