DIRETTA/ Scandicci Conegliano video streaming Rai: dominio Imoco nei precedenti (Serie A1, 1 novembre 2023)

DIRETTA SCANDICCI CONEGLIANO: I TESTA A TESTA

La diretta di Scandicci Conegliano ci farà compagnia tra poco: possiamo dare un rapido sguardo ai precedenti tra queste due squadre, un testa a testa ricco perché le sfide dirette sono 27. Conegliano naturalmente domina: sono 22 le vittorie della Imoco a fronte di 5 successi della Savino del Bene, quando si è giocato in terra fiorentina (13 volte) i successi delle toscane sono stati 2 e dunque, curiosamente, Scandicci ha ottenuto su Conegliano più vittorie in trasferta che in casa. Per esempio, l’ultima affermazione della Savino del Bene è il roboante 3-0 nella scorsa regular season; in casa invece la Savino del Bene non vince addirittura da un 3-1 del 2018-2019.

Va ricordato che la diretta di Scandicci Conegliano ha rappresentato per tre volte la semifinale playoff in Serie A1: parliamo per la precisione di 2018, 2021 e 2022, mentre l’anno scorso le toscane erano state eliminate dal Vero Volley. In questo scenario la Imoco ha sempre avuto la meglio; come detto però Scandicci sta davvero provando a fare il definitivo salto di qualità, dunque attenzione a un eventuale incrocio in post season tra queste due squadre perché questa volta le cose potrebbero andare anche diversamente rispetto al solito. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SCANDICCI CONEGLIANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Scandicci Conegliano sarà trasmessa sulla televisione di stato: questa partita di Serie A1 viene mandata in onda su Rai Sport, canale che trovate al numero 57 del vostro telecomando, dunque appuntamento in chiaro per tutti con la consueta possibilità di avere a disposizione il servizio di diretta streaming video, garantito dal sito di Rai Play e dalla relativa app. Ricordiamo poi che tutti i match del campionato femminile di volley sono forniti anche da Volleyballworld.net, in mobilità; in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI SCANDICCI CONEGLIANO SU RAIPLAY

IL BIG MATCH!

Scandicci Conegliano è in diretta dal Palazzo Wanny di Firenze, alle ore 20:30 di mercoledì 1 novembre: grande appuntamento nella quinta giornata di volley Serie A1 2023-2024, è un big match nel campionato di pallavolo femminile tra le due squadre che l’anno scorso hanno chiuso ai primi due posti della regular season. Conegliano ha aperto la sua stagione nel modo consueto: vittoria della Supercoppa contro Milano, per il momento dunque le rivali devono ancora fare i conti con una Imoco che non ha la minima intenzione di mollare la sua presa e vuole continuare a incamerare trofei.

Attenzione però a Scandicci, che sta studiando per diventare grande: per le toscane questa deve essere la stagione della consacrazione, che magari non porterà titoli (sono comunque difficili) ma ci dovrà consegnare una Savino del Bene capace di inserirsi concretamente e a più riprese nelle lotte per i trofei. Intanto la diretta di Scandicci Conegliano sarà uno spettacolo, o almeno questo ci auguriamo; aspettando che si giochi possiamo provare a tracciare alcune linee guida per il big match di volley Serie A1, tra due corazzate che anche quest’anno corrono per vincere innanzitutto la regular season.

DIRETTA SCANDICCI CONEGLIANO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Scandicci Conegliano promette grande spettacolo: la Savino del Bene ha già perso in questo campionato, ma lo ha fatto a Milano costringendo il Vero Volley a giocare il tie break. Squadra rinnovata, come vedremo, che anche dalla campagna acquisti ha lasciato intuire come sia davvero pronta a fare il salto di qualità; non sarà facile perché Imoco e Milano appaiono ancora superiore e bisogna comunque fare i conti anche con Novara, ma il percorso di crescita è quello giusto e battere le campionesse d’Italia potrebbe essere un ottimo modo per guadagnare ancora più fiducia.

Come già visto Conegliano ha vinto la Supercoppa, ennesimo trofeo di un ciclo davvero spaventoso: non c’è dubbio alcuno che tra qualche tempo ricorderemo le pantere come una delle squadre più forti di tutti i tempi, nell’attualità però la Imoco vuole proseguire questa striscia perché sa bene di avere ancora tanto da dare e spendere, Daniele Santarelli ha a disposizione un gruppo sostanzialmente identico a quello della passata stagione e, conoscendolo bene, darà anche quel valore aggiunto dato dall’entusiasmo per aver portato la Turchia sul tetto d’Europa, dopo aver vinto anche la Nations League. Staremo a vedere cosa succederà…











