Diretta Conegliano Stoccarda/ Streaming video tv: Imoco in fuga (Champions League, oggi 5 dicembre 2023)

DIRETTA CONEGLIANO STOCCARDA: PARLA SANTARELLI

Mentre aspettiamo la diretta di Conegliano Stoccarda, naturalmente dobbiamo rimarcare che il cammino della Imoco fino a questo momento è stato perfetto in Champions League, con la vittoria più importante che è stata probabilmente quella ottenuta mercoledì scorso in Polonia, sul campo del PGE Rysice Rzeszow che era sulla carta l’avversaria più pericolosa per il primo posto: “Sono molto orgoglioso delle ragazze, perché siamo arrivati qui in condizioni non ottimali, e si vede che ultimamente non ci stiamo esprimendo al top.

Questa è una vittoria d’oro su un campo difficilissimo, un risultato per niente scontato“, aveva commentato Daniele Santarelli al termine della partita. L’allenatore delle venete aveva analizzato così la prestazione della Imoco Conegliano in terra polacca: “Dopo due set fantastici, giocati ad altissimo livello con attenzione su ogni dettaglio, siamo calati tantissimo in attacco e in ricezione nel terzo. Il quarto si era complicato dopo quella serie in battuta di Kalandadze, si stava mettendo molto male, ma ho detto alle ragazze che potevamo recuperarla con pazienza e con calma, soffrendo, e l’abbiamo fatto“. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CONEGLIANO STOCCARDA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Conegliano Stoccarda non dovrebbe essere garantita, tuttavia da un paio di settimane la piattaforma DAZN si è aggiudicata i diritti per trasmettere la Champions League di volley, sia maschile sia femminile, per cui possiamo indicare la diretta streaming video di Conegliano Stoccarda, naturalmente però riservata agli abbonati a questa piattaforma.

CONEGLIANO STOCCARDA: IMOCO SENZA OSTACOLI!

Conegliano Stoccarda, diretta dagli arbitri Michail Koutsoulas e Vladimir Simonovic con fischio d’inizio alle ore 20.30 di questa sera, martedì 5 dicembre 2023, si gioca naturalmente presso il Palaverde di Villorba (Treviso) per la quarta giornata del girone D della Champions League di volley femminile edizione 2023-2024, con la quale si entra nella seconda metà della fase a gruppi. Finora tutto è andato benissimo per la A. Carraro Imoco Conegliano, una delle maggiori pretendenti al successo finale, che ha onorato il suo status di grande favorita del girone con tre vittorie in altrettante partite disputate, compreso il successo per 1-3 già ottenuto all’andata contro le tedesche dell’Allianz MTV Stoccarda.

Conegliano ha nel mirino obiettivi e rivali ben più insidiose, a cominciare dal Fenerbahce che eliminò le venete ai quarti di finale della scorsa Champions League. Intanto però la diretta di Conegliano Stoccarda può valere un altro passo in avanti verso l’obiettivo di questa prima fase, cioè naturalmente la conquista del primato che garantirà l’accesso immediato ai quarti di finale, senza passare dal precedente turno dei playoff: la strada ormai è in discesa, tutto andrà secondo pronostici anche questa sera nella diretta di Conegliano Stoccarda?

DIRETTA CONEGLIANO STOCCARDA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Conegliano Stoccarda, quarta uscita stagionale in Champions League, possiamo notare naturalmente che l’Imoco ha già dato notevoli segnali di forza nella prima parte della stagione in tutte le competizioni, di cui il punteggio pieno in Champions League non è nemmeno il segnale più clamoroso, se si pensa che finora le sfide più impegnative sono state in Italia, ad esempio citiamo su tutti la vittoria della Supercoppa Italiana con un netto 3-1 contro le grandi rivali di Monza (ora trasferite ufficialmente a Milano) che a maggio scorso portarono la contesa per lo scudetto fino a gara-5.

Stoccarda sta comunque facendo una figura più che dignitosa, ma l’obiettivo massimo per le tedesche sembra essere il secondo posto, verosimilmente lottando contro le polacche del Rzeszow, con cui hanno perso per 3-2 l’andata in trasferta ma devono ancora giocare il match in Germania, per il resto c’è stata la sconfitta casalinga per 1-3 contro l’Imoco ma pure un bel 0-3 esterno conquistato a Beveren. Sulla carta però il pronostico è a senso unico e le venete potrebbero fare un ulteriore passo avanti verso la conquista definitiva del primo posto nel girone di Champions League, quindi siamo curiosi di scoprire il verdetto della diretta di Conegliano Stoccarda…

