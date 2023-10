DIRETTA COPENAGHEN BAYERN/ Video streaming tv: sarà una partita inedita (Champions League, 3 ottobre 2023)

DIRETTA COPENAGHEN BAYERN: I TESTA A TESTA

Saremo in campo tra poco per la diretta di Copenaghen Bayern: spulciando nella storia, scopriamo che incredibilmente queste due squadre non si sono mai affrontate in competizioni ufficiali e dunque avremo un bell’inedito. Sarà anche il primo incrocio tra Jacob Neestrup, che ha solo 35 anni ma già dallo scorso anno allena il Copenaghen, e Thomas Tuchel che nel suo curriculum può già vantare due finali di Champions League, una delle quali vinta sulla panchina del Chelsea. Per quanto riguarda altri dati che possiamo considerare interessanti, l’abisso tra le due rose è netto.

Il Bayern vale oltre 10 volte il Copenaghen, per la precisione quasi 900 milioni di euro contro i poco più di 66 dei danesi. Jamal Musiala, con 110 milioni di euro secondo il sito Transfermarkt, è il calciatore della squadra bavarese con il maggior valore (è un classe 2003 che però di fatto è già titolare in una corazzata europea) mentre per quanto riguarda il Copenaghen è curioso che il calciatore più prezioso sia un portiere, cosa che non succede troppo spesso. Si tratta di Kamil Grabara, classe 1999: oggi è acquistabile per meno di 10 milioni di euro, cifra che presumibilmente non basterebbe per comprare uno dei titolari del Bayern Monaco. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA COPENAGHEN BAYERN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Copenaghen Bayern sarà garantita sui canali di Sky Sport per gli abbonati alla televisione satellitare, inoltre ricordiamo che la diretta streaming video di Copenaghen Bayern sarà a sua volta garantita da Sky Go, Mediaset Infinity e Now TV ai rispettivi abbonati.

COPENAGHEN BAYERN: BAVARESI LANCIATI!

Copenaghen Bayern, diretta dall’arbitro israeliano Orel Grinfeld, si giocherà al Parken Stadium della capitale della Danimarca alle ore 21.00 di questa sera, martedì 3 ottobre 2023, per la seconda giornata nel gruppo A di Champions League 2023-2024. Naturalmente sulla carta la diretta di Copenaghen Bayern vedrà gli ospiti tedeschi nei panni della grande favorita, nonostante il fattore campo avverso: il Bayern Monaco è una delle principali favorite per il successo finale della Champions League, passare il girone dovrebbe essere il minimo sindacale, a maggior ragione dopo il pirotecnico successo per 4-3 nel big-match contro il Manchester United di due settimane fa.

Il Copenaghen ragionevolmente potrebbe ambire ad andare avanti almeno in Europa League, l’inizio è stato promettente grazie al pareggio sul campo del Galatasaray per 2-2, al termine di una partita nella quale i danesi hanno addirittura sfiorato il colpaccio. Adesso però il livello di difficoltà si alza ulteriormente e per i padroni di casa servirebbe una vera e propria impresa questa sera: il pronostico è chiaro, ma cosa ci dirà la diretta di Copenaghen Bayern?

PROBABILI FORMAZIONI COPENAGHEN BAYERN

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Copenaghen Bayern. Cominciando dai padroni di casa danesi, mister Jacob Neestrup dovrebbe schierare il suo Copenhagen secondo il modulo 4-3-3, con questi possibili titolari: Grabara in porta; a proteggerlo la difesa a quattro formata da Ankersen, Vavro, Sorensen e Meling; a centrocampo un terzetto con Goncalves, Falk e Lerager; infine, il tridente d’attacco del Copenaghen dovrebbe vedere in azione Elyounoussi, Larsson e Achouri.

La risposta del Bayern Monaco allenato da mister Thomas Tuchel dovrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-2-3-1 di altissima qualità: in porta Ulreich; davanti a lui i quattro difensori Mazraoui, Upamecano, Kim e Davies; nel cuore della mediana bavarese ecco invece Kimmich e Goretzka; infine, il reparto offensivo del Bayern dovrebbe prevedere Sané, Müller e Coman da destra a sinistra sulla trequarti, naturalmente in appoggio al centravanti Kane.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine diamo uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Copenaghen Bayern in base alle quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match di Champions League. Il segno 2 per la vittoria del Bayern è favorito, essendo quotato a 1,19; si sale poi a quota 7,25 sul segno X in caso di pareggio, infine un successo del Copenaghen varrà ben 13 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 1.

