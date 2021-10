Diretta Coppa Agostoni 2021/ Streaming video Rai: l’anno finisce a Lissone

DIRETTA COPPA AGOSTONI 2021: CHI SARÀ IL VINCITORE?

Con la diretta della Coppa Agostoni 2021 di fatto calerà oggi, lunedì 11 ottobre, il sipario sulla stagione del ciclismo: due giorni fa abbiamo avuto il Giro di Lombardia, ultimo Monumento dell’anno, resta però un’altra classica di eccellente tradizione da correre sulle strade lombarde, cioè appunto la Coppa Agostoni che è slittata alla chiusura del ‘festival’ delle corse italiane d’autunno. In questo 2021 dunque la Coppa Agostoni non chiuderà solo il Trittico Lombardo, che finora ci ha regalato le vittorie di Remco Evenepoel alla Coppa Bernocchi e di Alessandro De Marchi alla Tre Valli Varesine, ma sarà “l’ultimo giorno di scuola” per i protagonisti del grande ciclismo.

Tutto questo renderà ancora più affascinante la diretta della Coppa Agostoni 2021, che come da tradizione vedrà partenza ed arrivo a Lissone e un percorso impegnativo, che sicuramente garantirà spettacolo. Inoltre c’è da colmare il vuoto dell’anno scorso, quando nel calendario stravolto dal Covid ci fu spazio per una sola corsa che fu chiamata “Gran Trittico Lombardo” al posto delle tre classiche tradizionali. L’ultima edizione della Coppa Agostoni è dunque ancora quella del 2019, vinta a sorpresa dal bielorusso Alexandr Riabushenko: oggi invece chi vincerà a Lissone?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA COPPA AGOSTONI 2021

Per tutti gli appassionati, oggi l’appuntamento in diretta tv con la Coppa Agostoni 2021 sarà a partire dalle ore 15.00 su Rai Sport + HD, il canale disponibile in chiaro per tutti al numero 57 del telecomando e visibile anche sulla piattaforma satellitare Sky. Ci sarà di conseguenza anche la diretta streaming video disponibile sempre in maniera del tutto gratuita tramite il sito oppure l’applicazione di Raiplay. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA COPPA AGOSTONI 2021: IL PERCORSO

Per presentare nel migliore dei modi che cosa potrebbe succedere nella diretta della Coppa Agostoni 2021, andiamo a presentare in maniera più approfondita il percorso di questa bella classica. La partenza della Coppa Agostoni 2021 avrà luogo alle ore 12.15 da via Catalani a Lissone, naturalmente anche località sede dell’arrivo, atteso indicativamente entro le 16.30. Il percorso prevederà innanzitutto un tratto in linea iniziale di circa 60 km già con diversi saliscendi attraversando Macherio, Carate Brianza, Capriano, Agliate, facendo ritorno a Lissone e toccando infine Cremella.

Qui comincerà per la Coppa Agostoni 2021 la fase cruciale con il circuito di Lissolo, che sarà da ripetere per ben quattro giri, ognuno dei quali misurerà 24,5 km e prevederà le salite di Sirtori, Colle Brianza e Lissolo – simbolo della tradizionale corsa lombarda – che ripetute per ben quattro volte saranno naturalmente decisive nell’economia della corsa. Terminata la quarta tornata, infine si tornerà con un tratto finale molto veloce verso l’arrivo di Lissone, posto dopo 180 km in via Matteotti.



