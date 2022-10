DIRETTA TRE VALLI VARESINE 2022/ Video streaming Rai: ecco l’albo d’oro della corsa

DIRETTA TRE VALLI VARESINE 2022: L’ALBO D’ORO

Mentre aspettiamo il via alla diretta della Tre Valli Varesine 2022, dobbiamo naturalmente dire qualcosa in più sulla storia di una classica che l’anno scorso ha toccato quota 100 edizioni, con Alessandro De Marchi che ha avuto il merito di prendersi la vittoria in una edizione che ovviamente sarà ricordata a lungo. L’albo d’oro è di lusso fin dai tempi epici del ciclismo, basterebbe dire che Gino Bartali, Fausto Coppi e Fiorenzo Magni hanno tutti in bacheca la Tre Valli Varesine. I corridori più vincenti della storia sono altri due grandi campioni come Gianni Motta e Giuseppe Saronni, che hanno vinto per quattro volte a testa la Tre Valli Varesine.

Inoltre ricordiamo anche Gastone Nencini e Italo Zilioli, Marino Basso e Francesco Moser, oltre naturalmente all’immancabile Eddy Merckx, che ha firmato una delle appena 13 edizioni vinte da stranieri. Anche in epoca recente in effetti i grandi del ciclismo italiano hanno fatto festa alla Tre Valli Varesine: da Gianni Bugno a Claudio Chiappucci, da Franco Ballerini a Davide Rebellin, da Stefano Garzelli fino a Vincenzo Nibali e Sonny Colbrelli. Tra gli stranieri di oggi, le firme più prestigiose sono invece quelle di Daniel Martin e Primoz Roglic. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA TRE VALLI VARESINE 2022

Per tutti gli appassionati, oggi l’appuntamento in diretta tv con la Tre Valli Varesine 2022 sarà a partire dalle ore 14.00 su Rai Sport + HD, il canale disponibile in chiaro per tutti al numero 58 del telecomando. Ci sarà di conseguenza anche la diretta streaming video della Tre Valli Varesine 2022, disponibile sempre in maniera del tutto gratuita tramite il sito oppure l’applicazione di Raiplay. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA TRE VALLI VARESINE 2022 SU RAIPLAY

TRE VALLI VARESINE 2022: CHI SARÀ IL VINCITORE?

Oggi, martedì 4 ottobre, appuntamento con la diretta Tre Valli Varesine 2022, l’attesa edizione numero 101 di questa classica che è fra le più prestigiose nel calendario del ciclismo italiano (e non solo), vinta l’anno scorso da Alessandro De Marchi nell’edizione della tripla cifra, sebbene con un anno di ritardo a causa del Covid, perché nel 2020 il calendario stravolto dalla pandemia accolse una gara unica che racchiuse il tradizionale Trittico Lombardo in un solo evento. A proposito di Trittico Lombardo, oggi la Tre Valli Varesine decreterà anche il vincitore di questa kermesse, aperta già settimana scorsa dalla Coppa Agostoni e proseguita ieri con la Coppa Bernocchi, poi la settimana proseguirà fino al Giro di Lombardia, ultimo grande appuntamento dell’anno per il ciclismo.

Non pensiamo però troppo avanti: la diretta della Tre Valli Varesine 2022 ci regalerà grandi emozioni con un percorso sempre impegnativo e con un elenco di partecipanti davvero di lusso. Per non fare troppi nomi, ricordiamo Vincenzo Nibali che vinse questa corsa nel 2015 ed è alle ultime uscite della sua leggendaria carriera; l’altro veterano Alejandro Valverde che a sua volta ha scelto le gare italiane per congedarsi dall’attività agonistica; il detentore De Marchi e tanti altri grandi nomi italiani da Formolo a Bettiol, da Ciccone a Pozzovivo; tante altre stelle straniere, da Vlasov a Gaudu, da Geoghegan Hart a Yates, da Fuglsang ad Almeida fino alla stella Tadej Pogacar. L’auspicio allora è che ci possano essere essere divertimento ed emozioni oggi con la diretta della Tre Valli Varesine 2022…

DIRETTA TRE VALLI VARESINE 2022: IL PERCORSO

Verso la diretta della Tre Valli Varesine 2022, dopo avere presentato un cast stellare possiamo allora adesso passare ad esaminare in maggiore dettaglio il percorso. Saranno da affrontare 196,3 km con partenza alle ore 12.00 da Busto Arsizio, l’arrivo è previsto indicativamente per le 17.00, naturalmente nel capoluogo varesino. La prima parte del percorso sarà caratterizzata da un tratto in linea che, attraversando numerose località della provincia, porterà la corsa fino a Varese, dove naturalmente la Tre Valli Varesine 2021 entrerà definitivamente nel vivo, anche perché saranno ben 150 i km da percorrere nei dintorni del capoluogo provinciale.

Passato il traguardo, infatti, comincerà il primo di ben otto giri del circuito “breve”, che misura 12,8 km e prevede la salita del Montello e lo strappo che dal lago porta verso l’arrivo. Gli ultimi due giri invece misureranno ben 25 km a testa e prevederanno quindi un circuito più lungo che, oltre alle due salite già citate (che saranno dunque affrontate per ben dieci volte a testa) proporrà anche un ulteriore strappo verso Morosolo e poi Casciago. Una cosa è certa: il vincitore della Tre Valli Varesine 2022 sarà un nome di primo piano, perché non si può vincere “per caso” una corsa come questa.











