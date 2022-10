Diretta Coppa Bernocchi 2022/ Streaming video Rai: chi vincerà a Legnano?

DIRETTA COPPA BERNOCCHI 2022: CHI SARÀ IL VINCITORE?

Grande ciclismo di nuovo protagonista sulle strade lombarde con la diretta della Coppa Bernocchi 2022, la classica che come sempre avrà partenza ed arrivo a Legnano, nella zona più settentrionale della provincia di Milano, e che quest’anno giunge alla sua edizione numero 103 dopo il magnifico successo nella scorsa stagione di Remco Evenepoel alla Coppa Bernocchi, una grande impresa solitaria da parte del campione belga che sicuramente nobilita l’albo d’oro di questa corsa che costituisce il secondo atto del Trittico Lombardo 2022, iniziato giovedì scorso con la Coppa Agostoni e che si concluderà domani con la Tre Valli Varesine.

Siamo all’inizio della settimana che conduce al Giro di Lombardia, che naturalmente è l’obiettivo principale per molti dei corridori che vedremo in gara oggi, ma siamo sicuri che ci sarà comunque battaglia per conquistare una corsa molto ambita. Ricordiamo naturalmente con molto piacere i successi alla Coppa Bernocchi nel 2017 e 2018 di Sonny Colbrelli, che ci manca davvero tanto sulle strade del grande ciclismo. Tra i nomi più attesi ci saranno i nostri Alberto Bettiol, Matteo Trentin ed Elia Viviani, ma anche il francese David Gaudu e l’olandese Bauke Mollema. Andiamo dunque a scoprire più nel dettaglio tutte le informazioni utili per seguire la diretta Coppa Bernocchi 2022.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA COPPA BERNOCCHI 2022

Per tutti gli appassionati, oggi l’appuntamento in diretta tv con la Coppa Bernocchi 2022 sarà a partire dalle ore 14.00 su Rai Sport + HD, il canale disponibile in chiaro per tutti al numero 58 del telecomando. Ci sarà di conseguenza anche la diretta streaming video della Coppa Bernocchi 2022, disponibile sempre in maniera del tutto gratuita tramite il sito oppure l’applicazione di Raiplay. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA COPPA BERNOCCHI 2022 SU RAIPLAY

DIRETTA COPPA BERNOCCHI 2022: IL PERCORSO

Scopriamo adesso naturalmente quale sarà il percorso che caratterizzerà la diretta della Coppa Bernocchi 2022. Dobbiamo dunque osservare per prima cosa che la partenza della Coppa Bernocchi avrà luogo già alle ore 11.00 da Legnano, per la precisione in largo Tosi. I corridori dovranno coprire una distanza di 190,7 km per giungere all’arrivo, che sarà collocato sempre a Legnano ma in Viale Toselli. Dopo una prima parte in linea che passerà attraverso San Giorgio su Legnano, Parabiago, Nerviano, San Vittore Olona, Cerro Maggiore e Busto Arsizio, ci sarà il tradizionale circuito della Valle Olona, 16,7 km da ripetere sette volte.

Ci attenderà dunque per ben sette volte il Morazzone, che da tradizione della Coppa Bernocchi è la salita simbolo, con pendenza media al 7,1% e punte fino al 14% di pendenza massima nel tratto più duro. Si tornerà poi verso Legnano attraversando Gorla Minore, per un tratto finale molto veloce e senza il circuito che l’anno scorso aveva fatto discutere. L’arrivo di Legnano vedrà una volata oppure i sette passaggi sul Morazzone permetteranno un’impresa come quella di Evenepoel un anno fa?











