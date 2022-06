DIRETTA COPPA DEL MONDO GINNASTICA RITMICA 2022/ Video streaming La7: i precedenti

DIRETTA COPPA DEL MONDO GINNASTICA RITMICA 2022: I RISULTATI PRECEDENTI

Verso la diretta della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica 2022 da Pesaro, diamo uno sguardo ai risultati delle precedenti tappe stagionali, a cominciare da quelli nelle finali individuali per specialità. Nel cerchio, Sofia Raffaeli ha ottenuto una vittoria a Baku più due secondi posti ad Atene e Sofia; nella palla ecco per la stessa Sofia Raffaeli la vittoria ad Atene più il secondo posto a Sofia e il terzo a Baku, ma dobbiamo ricordare che con questo attrezzo anche Milena Baldassarri vanta due podi, con il bronzo a Sofia e l’argento a Baku.

Nelle clavette ancora una volta grande protagonista Sofia Raffaeli, capace di ottenere la vittoria ad Atene, il secondo posto a Sofia e la terza posizione a Baku. Solo nel nastro le nostre due rappresentanti non sono ancora mai riuscite a salire sul podio durante la stagione della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica 2022, ma complessivamente sono risultati di assoluto prestigio per le ragazze italiane. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA COPPA DEL MONDO GINNASTICA RITMICA 2022 PESARO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica 2022 da Pesaro sarà garantita oggi pomeriggio per le finali di specialità a partire dalle 14.00 e fino alle ore 17.00 integralmente su La7 e in simulcast e poi on demand in diretta streaming video sulla pagina dedicata alla ritmica del portale La7.it, all’indirizzo www.la7.it/figworldcup CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO

COPPA DEL MONDO GINNASTICA RITMICA 2022: FINALI DI SPECIALITÀ

La diretta della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica 2022 da Pesaro ci terrà compagnia oggi, domenica 5 giugno, con tutte le finali di specialità che saranno in programma in un pomeriggio davvero intenso a partire dalle ore 14.00 presso la Vitrifrigo Arena, dal momento che Pesaro già da diversi anni è la “capitale” della ginnastica ritmica italiana e ospita infatti la tappa che si svolge in casa nostra per la Coppa del Mondo di questo sport sempre affascinante, nel quale le Farfalle della squadra azzurra e anche le nostre singolariste sono sempre protagoniste.

La Coppa del Mondo di ginnastica ritmica 2022 sarà dunque in diretta da Pesaro dopo le precedenti tappe in giro per il mondo, per la precisione ad Atene, Sofia, Tashkent e Baku, con il calore del pubblico finalmente presente per sostenere le ragazze della Nazionale italiana guidate come sempre dalla loro allenatrice Emanuela Maccarani, cercando di ottenere il migliore risultato possibile sia nelle finali di specialità a squadre con le Farfalle in gara per l’Italia sia in quelle individuali. Andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per seguire oggi la diretta della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica 2022 da Pesaro.

DIRETTA COPPA DEL MONDO GINNASTICA RITMICA 2022 PESARO: RISULTATI E CONTESTO

Presentando la diretta della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica 2022 da Pesaro, bisogna ricordare innanzitutto che non sono state ammesse Russia e Bielorussia, che nel piccolo mondo della ginnastica ritmica sono due grandi potenze (soprattutto la Russia), di conseguenza si tratta di defezioni pesanti; sarà invece presente l’Ucraina, sia con la squadra, sia con le sue migliori individualiste. A livello individuale, ricordiamo che le finali di specialità nella Coppa del Mondo di ginnastica ritmica sono quelle con il cerchio, con la palla, con le clavette e con il nastro.

Per quanto riguarda invece le competizioni a squadre, le specialità sono due, cioè la gara con i cinque cerchi e quella con tre nastri e due palle. La squadra delle Farfalle sarà composta ancora una volta dagli avieri dell’Aeronautica Militare Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea, Daniela Mogurean e Laura Paris, mentre ci saranno come individualiste Milena Baldassarri e la neo campionessa italiana assoluta Sofia Raffaeli. In questa stagione finora il bottino dell’Italia è stato inferiore solo a quello della Bulgaria: le aspettative per la tappa di casa sono alte…











