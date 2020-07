Diretta Cosenza Ascoli/ Streaming video DAZN: sfida salvezza (Serie B)

Cosenza Ascoli, in diretta dallo stadio San Vito-Gigi Marulla della città calabrese, si giocherà alle ore 21.00 di questa sera, venerdì 3 luglio 2020, per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020, che prosegue a ritmi altissimi in questa strana estate del calcio italiano. Cosenza Ascoli merita una speciale attenzione perché si tratta indubbiamente di una delicata sfida salvezza: la classifica infatti ci ricorda che il Cosenza è terzultimo con 31 punti e l’Ascoli è giusto una posizione più avanti, a quota 33. Ad oggi, i calabresi sarebbero retrocessi e i marchigiani dovrebbero disputare i playout: ecco perché la posta in palio è altissima per entrambe le formazioni, sulla strada di una salvezza se possibile senza nemmeno passare dagli spareggi, o almeno cercando di evitare le ultime tre posizioni della classifica. Lunedì sera, nell’ultima giornata di Serie B disputata, Cosenza e Ascoli hanno entrambe pareggiato: buon punto per la squadra di Dionigi contro il Crotone, forse sperava in qualcosa di più Occhiuzzi in un altro scontro diretto casalingo, in quel caso contro il Trapani.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cosenza Ascoli non sarà disponibile: il campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA ASCOLI

Presentandovi adesso le probabili formazioni di Cosenza Ascoli, per i padroni di casa di mister Occhiuzzi disegniamo il modulo 3-4-2-1: Perina in porta protetto dalla retroguardia a tre con Capela, Schiavi e Legittimo; a centrocampo Casasola, possibile ballottaggio Bruccini- Sciaudone, Broh e Bittante; Machach e Riviere si giocano invece una maglia al fianco di Baez alle spalle della punta centrale Asencio. Dall’altra parte, per quanto riguarda l’Ascoli, modulo 3-4-1-2 per i marchigiani di Dionigi: Leali in porta; Ferigra, Valentini e Ranieri favoriti in difesa; a centrocampo possiamo ipotizzare Andreoni a destra, due tra Eramo, Padoin e Brlek centrali e Sernicola a sinistra; più alto il rischio di turnover in attacco, con Morosini, magari trequartista e poi Ninkovic, Trotta e Scamacca per le due maglie da attaccanti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Cosenza Ascoli basandoci sulle quote dell’agenzia Snai. Sono favoriti i padroni di casa: il segno 1 infatti è quotato a 2,15, mentre poi si sale a 3,10 in caso di pareggio (segno X) e fino a 3,65 volte la posta in palio in caso di vittoria dell’Ascoli (segno 2).



