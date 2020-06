Diretta Cosenza Trapani/ Streaming video DAZN: scontro salvezza (Serie B)

Cosenza Trapani, diretta dall’arbitro Serra, allo stadio San Vito, ci attende alle ore 21.00 di questa sera, lunedì 29 giugno 2020, per la trentunesima giornata di Serie B. Dopo il lockdown il Cosenza si è presentato un campo con un altro piglio, e dopo aver battuto l’Entella ha espugnato anche il campo della Cremonese in un importante scontro diretto per la salvezza, con i calabresi ora a -2 dalla zona play out. La salvezza sembra tornata possibile per i rossoblu, chiamati però ora ad affrontare un altro importante scontro diretto contro il Trapani. Siciliani ancora penultimi in classifica, ma la squadra di Castori è in crescita e dopo il buon pareggio contro il Frosinone i granata hanno rifilato un perentorio tris al Pordenone. Risultato pesante, il Trapani è ora a -2 dallo stesso Cosenza e a -4 dall’Ascoli e dalla zona play out: la squadra che risulterà vincitrice da questo confronto potrà davvero tornare a sperare concretamente per la salvezza, ma per la perdente sarà una doccia gelata, con tutti gli sforzi della rincorsa che potrebbero essere vanificati d’un colpo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cosenza Trapani non sarà disponibile: il campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA TRAPANI

Ecco quali potrebbero essere le probabili formazioni di Cosenza Trapani. Il Cosenza allenato da mister Occhiuzzi sarà schierato con un 3-4-3 e questo undici titolare: Perina; Idda, Schiavi, Legittimo; Casasola, Bruccini, Broh, D’Orazio; Carretta, Rivière, Baez. Risponderà il Trapani allenato da Fabrizio Castori che dovrebbe scegliere un 3-5-2 come modulo di partenza: Carnesecchi; Pirrello, Scognamillo, Buongiorno; Kupisz, Odjer, Taugourdeau, Colpani, Grillo; Dalmonte, Pettinari.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Cosenza Trapani. Pronostico favorevole ai padroni di casa, il segno 1 è quotato a 2.25, mentre poi si sale a quota 3.00 in caso di pareggio (segno X) e la vittoria esterna del Trapani (segno 2) varrebbe 3.50 volte la posta in palio. Le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 offerto a 2.15 e l’under 2.5 proposto a 1.65.



