DIRETTA COSENZA CATANZARO, TESTA A TESTA

Derby calabrese alle porte nella diretta di Cosenza Catanzaro, prima dell’inizio cerchiamo di capire chi potrebbe avere la meglio guardando i precedenti in questi testa a testa storici. Il nostro obiettivo come di consueto è vedere la favorita sotto questo punto di vista. Cosenza Catanzaro si è giocata sia in Serie A che in Serie B, per un totale di dieci incontri. Il computo totale dice che abbiamo una singola vittoria dei padroni di casa, risalente agli ultimi anni di Serie B.

Basti pensare che il Cosenza in Serie A non ha mai vinto nel derby contro il Catanzaro. Questi ultimi invece possono vantare quattro vittorie, le partite che mancano all’appello invece sono finite in parità: ovvero cinque. Quindi il vincitore reale di questa sfida è proprio l’equilibrio, ma andrà cosi anche oggi? Cerchiamo di vederlo ance nel prossimo aggiornamento dove avremo le statistiche pre match della diretta di Cosenza Catanzaro, non cambiate pagina ma anzi aggiornatela! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA COSENZA CATANZARO, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Cosenza Catanzaro sarà in onda in streaming video giovedì 26 dicembre alle ora 15 su DAZN. Gli abbonati alla piattaforma godranno infatti della Serie BKT in esclusiva per tutta la durata della stagione.

L’ATTESISSIMO DERBY

Giovedì 26 dicembre 2024 alle ore 15 scenderanno in campo lupi e aquile per la diretta Cosenza Catanzaro. Uno dei derby più accesi del campionato cadetto, negli ultimi anni quasi sempre protagonista fra sfottò e scontri tra due tifoserie che si odiano a morta. Il dominus della Calabria da molti anni a questa parte è senza dubbio il Catanzaro, vincitore di entrambe le sfide dello scorso anno. A Cosenza la vittoria del derby manca addirittura dall’agosto 2016, quando le due squadre si affrontarono nella prima giornata del girone C della Lega Pro.

Il Catanzaro rimane il favorito, i giallorossi si trovano in zona playoff con 23 punti, e solo lo Spezia la scorsa giornata ha interrotto una striscia di imbattibilità che durava da ben undici partite. Per il Cosenza è invece la solita stagione tribolata, iniziata con quattro punti di penalizzazione a causa di violazioni amministrative. Nonostante la penalità la prima fase del campionato rossoblu non è stata assolutamente negativa, ma i calabresi hanno recentemente subito una violenta battuta d’arresto, con tre sconfitte nelle ultime tre partite contro Carrarese, Cesena e Frosinone. Inoltre entrambe le squadre rispetto alla scorsa stagione hanno perso le loro stelle, Vandeputte sponda giallorossa e Tutino sponda rossoblu, ma nonostante questo il derby non può che presentarsi come scoppiettante.

COSENZA CATANZARO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Cosenza dovrebbe schierarsi con un 3-4-2-1: Micai tra i pali, supportato da Hristov, Dalle Mura e Caporale in difesa. Ricciardi, Mauri, Charlys e Ricci guideranno il centrocampo, mentre Florenzi e Fumagalli assisteranno Mazzocchi, unica punta. Il Catanzaro dovrebbe rispondere con un 3-5-2, Pigliacelli in porta e Brighenti, Scognamillo e Bonini in difesa. A centrocampo, Compagnon, Pompetti, Petriccione, Pontisso e Ceresoli avranno il compito di gestire il gioco, mentre il capitano Iemmello e Biasci saranno gli attaccanti di riferimento.

COSENZA CATANZARO, LE QUOTE

Un derby è sempre un derby, e nonostante la posizione in classifica secondo i bookmakers il Cosenza è favorito nella diretta Cosenza Catanzaro. La vittoria dei padroni di casa è quotata a 2.30, mentre quella del Catanzaro è a 3.50. Il pareggio è offerto invece a 3.00.