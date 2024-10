VIDEO CATANZARO SUDTIROL, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Nicola Ceravolo il Catanzaro ha la meglio sul Sudtirol vincendo con un netto 3 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i calabresi iniziano la partita nel migliore dei modi ovvero sbloccando il punteggio immediatamente al 5′ grazie al gol siglato da Pontisso, bravo ad approfittare di un’incertezza avversaria su assist di Bonini.

I minuti passano e gli altoatesini non colgono una buona occasione al 13′ su una giocata interessante di Odogwu. I padroni di casa restano compatti e trovano la rete del raddoppio al 24′ con Iemmello, liberato da Pontisso, sebbene debbano poi rimpiazzare in maniera prematura Petriccione con Coulibaly già intorno alla mezz’ora. Ancora Odogwu prova a combinare qualcosa per gli ospiti al 38′ ma è invece Iemmello, trasformando il calcio di rigore fischiato per fallo di Drago sul neo entrato Coulibaly, a firmare il gol del tris che gli vale la doppietta al 41′.

Nel secondo tempo i biancorossi suonano la carica forzando Pigliacelli alla parata sul colpo di testa del neo entrato Merkaj già al 49′ e le Aquile non concretizzano al 59′ con il subentrato Cassandro, inserito qualche attimo prima per colpa del nuovo infortunio rimediato in questo caso da Pontisso. Nel finale gli uomini di Valente protestano al 68′ quando il direttore di gara, con l’aiuto del VAR, nega loro un calcio di rigore che aveva inizialmente assegnato per un presunto fallo non commesso da Scognamillo e rischiano anzi all’84’ sul tentativo di tripletta portato da Iemmello, ben disinnescato da Drago.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Alberto Santoro, proveniente dalla sezione di Messina, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente La Mantia al 45’+2′ da un lato, Rover al 44′ e Masiello al 90’+1′ dall’altro. I tre punti conquistati sul proprio campo in questo decimo turno del campionato cadetto permettono al Catanzaro di raggiungere a quota 12 i diretti rivali di giornati del Sudtirol, rimasti appunto bloccati a 12 punti nella classifica della Serie B 2024/2025.