DIRETTA COSENZA CITTADELLA, DUELLO SALVEZZA IN SERIE B

La diretta Cosenza Cittadella andrà in scena sabato 25 gennaio 2025 alle ore 15, e offrirà una sfida cruciale in chiave salvezza. Il Cosenza, fanalino di coda del campionato, arriva da un periodo nero: i calabresi non vincono da nove turni, collezionando solo quattro pareggi e cinque sconfitte. L’ultima sconfitta contro la Cremonese ha messo in evidenza i soliti limiti disciplinari, con l’espulsione di Ricciardi che ha condizionato il finale di gara. Con sei cartellini rossi stagionali, la squadra di Alvini paga spesso le sue ingenuità. Il trend negativo, uniti ai quattro punti di penalizzazione comminati ai lupi ad inizio campionato, ha contribuito a far scivolare i calabresi fino all’ultimo posto in classifica. La sfida di sabato contro il Cittadella, rivale per la retrocessione, sarà quindi fondamentale, e nonostante i rossoblù non vincano al “Marulla” da otto gare consecutive devono fare risultato.

Il Cittadella, pur con un rendimento altalenante, sembrerebbe in una situazione migliore. Dopo una serie di quattro risultati utili, i veneti hanno ceduto in casa al Mantova a causa di un gol allo scadere, interrompendo un momento positivo. Con 18 gol segnati, il Cittadella resta il peggior attacco del campionato insieme al Frosinone, ma in trasferta ha già ottenuto quattro vittorie, dimostrando maggiore concretezza rispetto ai risultati interni. Gli ultimi due precedenti sono terminati 0-0, segno di grande equilibrio fra le due squadre.

DIRETTA COSENZA CITTADELLA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Cosenza Cittadella sarà visibile su DAZN, che per questa stagione detiene i diritti di trasmissione del campionato di Serie B. Il match sarà visibile in diretta streaming video su smart TV, computer, smartphone e tablet.

COSENZA CITTADELLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per diretta Cosenza Cittadella. Il Cosenza schiererà Micai tra i pali, con Venturi, Sgarbi e Caporale a formare la difesa a tre. A centrocampo, Ricciardi, Charlys, Mauri, Ciervo e Fumagalli agiranno per supportare Gargiulo e Artistico in attacco.

Il Cittadella risponderà con Kastrati in porta e una difesa a tre formata da Salvi, Pavan e Carissoni. A centrocampo, D’Alessio, Amatucci, Branca, Tronchin e Masciangelo cercheranno di dettare il ritmo, con Vita e Okwonkwo pronti a finalizzare.

DIRETTA COSENZA CITTADELLA, LE QUOTE

Secondo i bookmaker per la diretta Cosenza Cittadella si prevede un match equilibrato, con i padroni di casa leggermente favoriti dal fattore campo. Il Cosenza è infatti quotato a 2.20, il pareggio a 3.00 e la vittoria del Cittadella a 3.30.