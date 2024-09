DIRETTA MANTOVA CITTADELLA: SUPER SFIDA!

La diretta Mantova Cittadella (fischio d’inizio alle ore 15.00 di domenica) sarà un primo esame di maturità per le due squadre, al momento a metà classifica. Dopo la promozione dalla Serie C hanno iniziato bene i virgiliani, che hanno però perso nell’ultima trasferta di Bari, secondo ko di fila in trasferta mentre finora hanno reso un fortino lo stadio Martelli, con due vittorie negli ultimi match contro Cosenza e Salernitana.

Dall’altra parte il Cittadella resta al confine della zona play off, l’ultimo pareggio in casa contro il Catanzaro ha confermato che ai veneti manca ancora qualcosa per un salto di qualità che può essere comunque ancora rincorso in una stagione lunghissima. Molto bene in difesa per ora il Cittadella con soli 3 gol incassati nelle prime cinque partite, nessuno ha fatto meglio finora in categoria.

DIRETTA MANTOVA CITTADELLA: COME VEDEREIN STREAMING VIDEO TV LA PARTITA

La diretta Mantova Cittadella sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, come tutte le gare di Serie B. Per seguire l’incontro in streaming, è sufficiente scaricare l’app DAZN e accedere con il proprio abbonamento, permettendo così di guardare la partita in diretta.

MANTOVA CITTADELLA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Proviamo a ipotizzare le scelte dei due tecnici e le probabili formazioni che scenderanno in campo nella diretta Mantova Cittadella. Mantova schierato con un 4-2-3-1, in porta c’è Festa, titolari nella difesa a quattro Radaelli, Solini, Brignani e Bani. A centrocampo Artioli e Burrai vertici bassi, gli incursori offensivi saranno Galuppini, Aramu e Mensah alle spalle della punta centrale, Fiori. 4-3-1-2 per il Cittadella, Maniero tra i pali e una difesa a quattro titolare con Carissoni, Pavan, Angeli e Masciangelo schierati dal 1′. Terzetto di centrocampo con Amatucci, Branca e Casolari, Vita sarà il trequartista chiamato ad ispirare il tandem offensivo Ravasio-Rabbi.

MANTOVA CITTADELLA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Virgiliani favoriti stando alle valutazioni dei principali bookmaker per le scommesse sulla diretta Mantova Cittadella. Vittoria del Mantova quotata 1.90, moltiplica 4.00 volte la posta scommessa invece il successo esterno del Cittadella, mentre la quota relativa al pareggio viene fissata a 3.40.