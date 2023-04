DIRETTA/ Cosenza Cittadella video streaming tv: i precedenti sorridono ai calabresi

DIRETTA COSENZA CITTADELLA: TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta di Cosenza Cittadella, gara valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare i precedenti tra le due formazioni in Calabria: il bilancio parla di quattro vittorie dei padroni di casa, un successo ospite e un pareggio. Il primo incontro risale al 5 novembre 2000: il match valevole per il campionato di Serie B terminò con il successo di misura del Cosenza (1-0). Altra vittoria dei rossoblù il 26 agosto 2001, ancora nel torneo cadetto, 2-1.

Vittoria per 2-0 in favore dei calabresi, invece, il 2 febbraio 2019 grazie alle reti di Sciaudone e Tutino. Il 3 marzo 2020 la prima vittoria del Cittadella, 2-1 con le reti di Stanco e Vita, inutile ai fini del risultato il gol di Asencio. Negli ultimi due incroci, infine, pareggio (1-1) il 17 ottobre 2020 e vittoria di misura del Cosenza (1-0) il 6 maggio 2022 grazie alla marcatura firmata da Zilli. (Giulio Halasz)

COSENZA CITTADELLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Cosenza Cittadella sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cosenza Cittadella in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

IN EQUILIBRIO!

Cosenza Cittadella, in diretta sabato 15 aprile 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza, sarà una sfida valida per la 32^ giornata del campionato di Serie B. Incrocio per la salvezza al confine della zona play out: al momento le due squadre si dividono il quintultimo posto a quota 36 punti, anche se l’ultimo pareggio esterno a Palermo ha confermato come per il Cosenza il momento sia positivo, con 10 punti conquistati nelle ultime 4 sfide di campionato.

Dall’altra parte il Cittadella è reduce da una sconfitta ricca di polemiche contro il Parma, che ha allungato a 6 partite la striscia di match senza vittorie per i veneti, ora chiamati a guardarsi le spalle per non trovarsi a lottare fino all’ultima giornata per la permanenza in cadetteria. All’andata pari 1-1 al “Tombolato” tra Cittadella e Cosenza, ultimo precedente tra le due squadre in casa dei silani datato 6 maggio 2022, furono i calabresi in quell’occasione a imporsi di misura.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA CITTADELLA

Le probabili formazioni della diretta Cosenza Cittadella match che andrà in scena allo stadio San Vito-Marulla di Cosenza. Per il Cosenza, William Viali schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Micai; Rispoli, Vaisanen, Meroni, Martino; Marras, Brescianini, Voca, Florenzi; Delic, Nasti. Risponderà il Cittadella allenato da Edoardo Gorini con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Kastrati; Salvi, Del Fabro, Perticone, Giraudo; Mastrantonio, Branca, Crociata; Vita; Maistrello, Antonucci.

COSENZA CITTADELLA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cosenza Cittadella, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria del Cosenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.80, mentre l’eventuale successo del Cittadella, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.

