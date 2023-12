DIRETTA/ Cosenza Como video streaming tv: Fabregas insegue la vetta (Serie B, 26 dicembre 2023)

TESTA A TESTA COSENZA-COMO, IN ATTESA DELLA DIRETTA

In vista della diretta di Cosenza Como, vediamo cosa raccontano i confronti tra le due squadre tra passato recente e testa a testa del passato. Ciò che emerge osservando gli scontri totali è un particolare equilibrio: 10 incontri scanditi da 5 vittorie per i padroni di casa e altrettante per gli ospiti. Tale aspetto è messo in evidenza ulteriormente da quanto accaduto nel doppio confronto della stagione 2022-2023 di Serie B.

Il turno di andata si è concluso con la vittoria dei Rossoblu per 3-1; la ‘vendetta’ dei Lariani non è tardata e nel girone di ritorno si sono imposti con un sonoro 5-1. Stesso discorso l’anno precedente con le due squadre che si sono passate il testimone della vittoria tra prima e seconda sfida. La diretta di Cosenza Como ha dunque un pronostico lontano dalla semplice deduzione; saranno i fattori di campo, le attuali condizioni atletiche e il valore dei singoli a decidere una sfida quanto mai enigmatica dal punto di vista dell’equilibrio delle forze.

DIRETTA COSENZA COMO, FABREGAS PER LA PROMOZIONE?

Cosenza Como, in diretta martedì 26 dicembre 2023 alle ore 15.00 presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza, sarà una sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie B. Il Cosenza si presenta a questa partita dopo due pareggi consecutivi, entrambi a reti inviolate, contro il Parma e l’ultimo sul campo del Bari al “San Nicola”, e con una serie di cinque turni senza vittorie. La squadra del mister Fabio Caserta si trova attualmente al dodicesimo posto in classifica, in condivisione con il Pisa, avendo ottenuto 21 punti finora. Dopo un inizio positivo nel girone di andata, il Cosenza sta attraversando un calo che ha leggermente fatto retrocedere i calabresi in classifica. Il Cosenza cercherà di sorprendere il Como anche sfruttando il sostegno del pubblico.

La lunga striscia di risultati positivi si è interrotta per il Como nella trasferta contro il Brescia, dove i lariani sono stati sconfitti nel derby per 2-0, e un certo impatto si è fatto sentire anche nell’ultimo turno, quando al Senigaglia la squadra del mister Fabregas è riuscita a pareggiare 3-3 contro il Palermo solo nei minuti di recupero grazie a un rigore trasformato da Verdi. Nonostante ciò, il Como rimane terzo in classifica, insieme a Cremonese e Cittadella, avendo conquistato 32 punti finora e distanziando di soli 2 punti il Venezia, secondo in classifica.

COSENZA COMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Cosenza Como sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cosenza Como in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA COMO

Le probabili formazioni della diretta Cosenza Como, match che andrà in scena allo stadio San Vito-Marulla di Cosenza. Per il Cosenza, Fabio Caserta schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Micai; Meroni, Venturi, Fontanarosa; Martino, Voca, Calò, Zuccon, D’Orazio; Tutino, Mazzocchi. Risponderà il Como allenato da Cesc Fabregas con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Semper; Solini, Barba, Odenthal; Cassandro, Abilgaard, Bellemo, Sala; Chajia; Cutrone, Gabrielloni.

COSENZA COMO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cosenza Como, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Cosenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Como, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.70.

