Diretta Cosenza Cremonese/ Streaming video tv: a caccia dei tre punti (Serie B)

DIRETTA COSENZA CREMONESE: ZAFFARONI DEVE RIALZARSI

Cosenza Cremonse, in diretta sabato 4 dicembre alle ore 14:00 dallo stadio San Vito, sarà valida per la 16^ giornata di andata del campionato di Serie B. Il Cosenza è reduce dalla pesante sconfitta subita in casa del Monza, 4-1 il risultato finale. Non è un periodo positivo per la squadra di Marco Zaffaroni, i calabresi infatti hanno perso quattro delle ultime cinque partite disputate, e con 15 punti occupano la zona playout della classifica. Il Cosenza insegue i tre punti che mancano dallo scorso 27 ottobre, quando si impose 3-0 sulla Ternana.

La Cremonese arriva da un pareggio casalingo per 1-1 contro il Frosinone. La squadra di Fabio Pecchia è tra le squadre migliori del campionato a livello di gioco mostrato, mostra però delle lacune in fase conclusiva, le quali fanno generare diversi rimpianti. Ed è proprio per questo che la Cremonese che in diverse occasioni non riesce ad andare oltre al pareggio. I lombardi sono comunque in piena lotta per disputare i playoff, occupando l’ottava posizione in classifica con 23 punti. Negli ultimi due incontri tra le due squadre, risalenti allo scorso campionato di Serie B, in entrambe le occasioni a spuntarla è stata la Cremonese, vincendo sia la gara di andata chee quella di ritorno con il punteggio di 1-0.

COSENZA CREMONESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv di Cosenza Cremonse di Serie B sarà disponibile sui canali satellitari e del digitale terrestre di Sky Sport. Per accedere ai contenuti dell’emittente, è necessario aver sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Calcio. In alternativa, è possibile seguire il secondo campionato italiano in diretta streaming video tramite le piattaforme digitali Dazn ed Helbiz. In entrambi i casi è necessario essere abbonati e disporre di una connessione ad internet. Per accedere ai contenuti, bisogna disporre di un dispositivo mobile o una Smart Tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI COSENZA CREMONESE

Vediamo le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo per disputare la partita Cosenza Cremonse di Serie B. Il tecnico dei calabresi, Marco Zaffaroni dovrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 3-5-2. Questa la probabile formazione titolare del Cosenza per la sfida contro la Cremonese: Vigorito; Venturi, Rigione, Tiritiello; Florenzi, Vallocchia, Palmiero, Carraro, Florenzi; Millico, Gori.

Fabio Pecchia dovrebbe rispondere, schierando la sua Cremonese con lo schema 4-3-3. Ecco i probabili undici titolari che dovrebbero scendere in campo per l’incontro di Cosenza: Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Okoli, Valeri; Gaetano, Fagioli Castagnetti; Zanimacchia, Ciofani, Strizzolo.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Vediamo le quote per le scommesse della partita Cosenza Cremonse di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. Non sembrano favoriti i padroni di casa, infatti la vittoria del Cosenza, abbinata al segno 1 è quotata 4.00. Da non escludere un eventuale pareggio, con il segno X proposto a 3.10. I favori dei pronostici sono dalla parte della Cremonese, con la sua vittoria abbinata al segno 2, che viene proposta a 2.05.



