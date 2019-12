Diretta Crotone Trapani/ Streaming video DAZN: Stroppa tenta l’assalto (Serie B)

Crotone Trapani, diretta dall’arbitro Maggioni, è la partita in programma oggi domenica 29 dicembre 2018 e prevista all’Ezio Scida: fischio d’inizio fissato per le ore 15,00. Dopo un intenso Boxing day per il campionato cadetto siamo dunque arrivati alla 19^ e ultima giornata della Serie B per il turno di andata e il calendario ci propone con la diretta tra Crotone e Trapani, uno scontro da testa coda della classifica. Alla vigilia di questo decisivo turno infatti Crotone e Trapani sono pronti a dare battaglia per i tre punti messi in palio, pur spinti dalle ragioni più diverse. Sappiamo infatti bene che dopo anche il successo ottenuto col Frosinone, i rossoblu sono pronti a dare l’assalto al secondo posto della graduatoria, che vale l’ultimo biglietto per la promozione in Serie A (la prima piazza è decisamente fuori portata nel breve periodo). Non meno motivati alla vittoria sono i siciliani, che però approdano a questa trasferta nella 19^ giornata di campionato vantando appena la 19^ piazza, la penultima, in piena zona rossa: la squadra di Castori deve tornare al più presto a vincere se vuole salvarsi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come ogni partita del campionato di Serie B, anche Crotone Trapani in diretta streaming video sarà regolarmente trasmessa dalla piattaforma DAZN a partire dalle ore 15.00. Da segnalare tuttavia che la partita non sarà visibile in diretta tv, perché non è stata selezionata per il canale Dazn 1, numero 209 della piattaforma satellitare Sky.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE TRAPANI

In vista della diretta tra Crotone e Trapani di questo pomeriggio certo ci attendiamo alcune novità nelle probabili formazioni studiate dai due allenatori: dopo tutto si è scesi in campo per la cadetteria solo tre giorni fa e ceto alcuni giocatori hanno bisogno di riposo. Per il Crotone però oggi verrà confermato il consueto 3-5-2, dove pure in attacco non mancheranno Simy e Vido: occhio poi in difesa con Cuomo e Golemic confermati assieme a Marrone, questo freso di gol contro il Frosinone. Per il Trapani oggi allo Scida dobbiamo subito segnalare l’assenza di Strandberg in difesa, che ha rimediato un rosso nel precedente match contro il Perugia. Chi non mancherà tra i siciliani saranno però Biabiany e Pettinari, ovviamente punte offensive dello speculare 3-5-2.

QUOTE E PRONOSTICO

Considerato il fattore campo oltre che la classifica, non esitiamo a consegnare ai rossoblu il favore del pronostico. Anche il portale di scommesse snai dopo tutto nell’1×2 il successo del Crotone vale 1,48, contro il più elevato 6,75 fissato per il Trapani: il pari ha rimediato la quotazione di 4,25.



